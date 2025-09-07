Rusia destruye objetivos militares clave de Ucrania

Moscú, 7 Sep (Sputnik).- Las FF.AA. de Rusia han atacado instalaciones del complejo militar-industrial y de la infraestructura de transporte de Ucrania que son utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas, así como lugares de montaje, almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.

Como resultado de un ataque a gran escala con el uso de aviación operativa y táctica, drones de combate, fuerzas de misiles y artillería, también fueron destruidos depósitos de armas y equipo militar, aeródromos militares, dos estaciones de radar de defensa antiaérea, así como puntos de despliegue temporal de las fuerzas armadas enemigas y mercenarios extranjeros en 149 zonas.

Según datos del ministerio, los medios de defensa antiaérea rusos derribaron tres bombas aéreas guiadas, tres proyectiles del sistema HIMARS, de fabricación estadounidense, así como 210 drones.

En un comunicado posterior, la Defensa agregó que las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron este domingo un nuevo ataque masivo contra objetivos militares enemigos en el territorio de Ucrania. Los blancos del ataque fueron instalaciones para la producción, montaje, reparación, almacenamiento y lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados, así como bases aéreas militares en las partes central, sur y este de Ucrania. Asimismo, las fuerzas rusas atacaron la empresa industrial Kiev-67 y la base logística STS-GRUPP en las afueras de Kiev. (Sputnik)