Seúl acuerda con Washington la liberación de trabajadores detenidos en planta de Hyundai

Seúl, 8 sep (Sputnik).- Corea del Sur acordó con EEUU la liberación de ciudadanos surcoreanos detenidos durante una redada en las obras de construcción de la planta de baterías de Hyundai en el estado estadounidense de Georgia, declaró el jefe de la oficina presidencial, Kang Hoon-sik.

«Las negociaciones para la liberación de los trabajadores detenidos concluyeron como resultado de la respuesta rápida y unida de los ministerios del gobierno, las asociaciones empresariales y las empresas (…). Aún así, los trámites administrativos siguen pendientes. Un vuelo chárter partirá para traer a nuestros ciudadanos a casa una vez completados los trámites administrativos», dijo Kang, citado por el diario Korea Herald.

El funcionario también enfatizó que Seúl trabajará para mejorar las condiciones de visa para los ciudadanos surcoreanos para evitar que este tipo de incidentes ocurra en el futuro.

El 4 de septiembre, la Oficina estadounidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) informó que las fuerzas de seguridad detuvieron a unos 450 trabajadores durante una redada en la construcción de la planta de baterías de Hyundai y LG en el estado de Georgia.

Según la agencia de noticias Yonhap, alrededor de 300 de los detenidos son ciudadanos surcoreanos.

En este contexto, el Ministerio de Exteriores surcoreano expresó su preocupación por la detención de trabajadores al precisar que las infracciones injustificadas a los derechos e intereses de ciudadanos surcoreanos y empresas que invierten en la economía de EEUU son inaceptables, incluso en el marco de las medidas de aplicación de la ley de ese país. (Sputnik)