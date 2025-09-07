Situación actual del proyecto de desechos sólidos en Goicoechea y la finca El Maderal

1) Resumen ejecutivo

El PMGIRS está en consulta pública (audiencia del 30/08/2025). El plazo para observaciones escritas vence el 12/09/2025.

Persisten vacíos técnicos en el expediente: inviabilidad vial acreditada por UTGV, ausencia de anteproyecto visado (CFIA) y falta de EIA–SETENA, plan de vectores/olores y estudios hidrogeológicos/sísmicos.

La finca El Maderal presenta sensibilidad hídrica (pendiente hacia el río Torres en el CBI Torres–María Aguilar) y alta pluviosidad, incompatibles con operaciones de transferencia/compostaje sin infraestructura cerrada y controlada.

A 04/09/2025, ADIMAPLA no ha emitido posición escrita y firme; se recomienda que lo haga de inmediato dentro del plazo de observaciones.

Tesis comunitaria: gestión de residuos sí, pero en el sitio y con el procedimiento correctos; El Maderal no es idóneo.

2) Estado procedimental y plazos

Tras la audiencia del 30/08/2025, correrán 10 días hábiles para presentar observaciones y anexos (hasta el 12/09/2025).

La Comisión de Asuntos Ambientales debe sistematizar y elevar dictamen al Concejo Municipal (órgano decisor).

Contra el acuerdo final del Concejo caben revocatoria/apelación (3–5 días hábiles, según acuerdo) y, de ser necesario, vía contencioso-administrativa.

3) Hechos y constancias relevantes en el expediente

Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV): Oficio MG-AG-UTGV-0212-2025 e INSPEC-006-2025 (28/08/2025) confirman inviabilidad de accesos para tránsito pesado (calles estrechas, pendientes, radios de giro, puente de un carril, ausencia de estudios estructurales de pavimento).

CFIA: No existe anteproyecto visado para la finca catastrada 1-1347263-000 (SJ-0717377-1987) (constancia 01/09/2025).

Transparencia: no hay confirmación de transmisión ni archivo audiovisual público de sesiones; se solicitó reiteradamente.

Plan Regulador (información comunal): se alegó incompatibilidad del uso propuesto con zonas de cautela ecológica y rural agropecuaria de baja densidad.

ADI (reunión 04/09/2025): rechazo vecinal a ubicar instalaciones en Mata de Plátano; creación de comisiones (Ambiental; Salud y Desarrollo Social; Vialidad; Patrimonial y Socioeconómico; Divulgación; Legal).

4) Análisis técnico–jurídico actualizado

Vialidad: La propia UTGV advierte que los accesos no son aptos para tránsito de camiones sin obras mayores; avanzar sin diseño, visado y financiamiento vulnera el deber de motivación técnica suficiente (art. 11 LGAP) y compromete la seguridad vial (Ley 9078).

Medio hídrico y CBI: El Maderal es semi-isla con pendiente al río Torres, dentro del CBI Torres–María Aguilar; el riesgo de lixiviados y escorrentías hacia la cuenca es alto, contrario a la tutela ambiental preventiva (art. 50 Const.; Ley 7554).

Clima local y compostaje: La alta pluviosidad de Mata de Plátano exige instalaciones bajo techo, piso impermeable, manejo de escorrentía y control de proceso para cumplir PFRP (≥55 °C tiempos mínimos). De lo contrario, se generan pilas frías, olores, bioaerosoles y vectores (EPA 40 CFR Part 503; USDA–NRCS Code 317).

Salud pública: No hay plan de control de vectores/olores; ello contraviene la obligación sanitaria preventiva (Ley 5395).

Sismicidad y geotecnia: Falta de prefactibilidad en suelos y sismicidad (riesgos de licuefacción/fallas) es incompatible con una decisión informada (art. 11 LGAP; D.E. 31849–MINAE–S, EIA).

Riesgo de ampliación por etapas: El rótulo “parque ambiental” es ambiguo y puede encubrir ampliaciones o intermunicipalidad sin nuevo proceso, lo que debe ser expresamente limitado.

5) Observaciones procedimentales

Reducción de tiempo de participación (2 min) y déficit de divulgación.

Respuestas parciales: se atendió un aspecto vial, pero subsisten omisiones en ambiente, salud, vectores, presupuesto y CBI.

Comunicación intermunicipal: se informó verbalmente sobre uso compartido con San José sin respaldo documental en el expediente; debe aclararse por escrito.

6) Recomendaciones y peticiones concretas (para presentar antes del 12/09)

Descartar El Maderal por inviabilidad vial (UTGV) y sensibilidad hídrica (CBI).

Remitir todas las observaciones y anexos a la Comisión de Asuntos Ambientales para estudio y dictamen, y responder por escrito cada punto (arts. 27 y 30 Const.; art. 11 LGAP).

Abstenerse de actos preparatorios (compra/obras/convenios) hasta contar con EIA–SETENA y motivación técnica suficiente.

Publicar expediente íntegro, dictámenes, cronograma de conocimiento y videos de sesiones (en vivo y diferido).

ADIMAPLA: emitir y publicar acuerdo escrito (sin portillos) oponiéndose al uso de El Maderal/Mata de Plátano para instalaciones actuales o futuras; remitirlo a Secretaría Municipal dentro del plazo de observaciones.

Plan B: instruir un equipo interdisciplinario para ubicar sede en zona industrial/logística (>2–3 km de residencias/colegios/centros de salud, fuera de corredores biológicos/cuencas altas), con accesos nacionales, EIA completa y plan de vectores/olores.

7) Organización comunitaria y equipo núcleo

Equipo núcleo (6–8 personas): coordinación general; técnico-ambiental; vialidad; legal–transparencia; comunicación.

Compromisos: 1–2 h/semana; entregables con fecha/responsable; confidencialidad de borradores; reunión Zoom/Meet semanal.

Hojas de firmas: bloques A) afectación directa (Mata de Plátano y colindantes), B) aledaños (Sabanilla, Coronado, La Unión), C) apoyos GAM; incluir consentimiento Ley 8968.

Participación de menores (TIM): pueden firmar en lista aparte como apoyo (se sugiere autorización de responsable).

8) Propuesta técnica de gestión (sí a la gestión correcta)

Corto plazo (0–24 meses): separación obligatoria de orgánicos; composteras domiciliarias y comunitarias bajo techo; recolección selectiva; obligaciones a grandes generadores; PAYT (pague según genere).

Sede definitiva: tecnología en-vessel o pila estática aireada bajo techo, control de T°/humedad/O /pH, lixiviados captados y tratados, piso impermeable y monitoreo público.

9) Entregas inmediatas (checklist)

Observaciones vecinales firmadas con anexos UTGV/CFIA/fotos/video.

Solicitud de remisión a Comisión de Asuntos Ambientales y respuesta escrita.

Nota a ADIMAPLA pidiendo acuerdo escrito y envío en plazo.

Solicitudes de audiencia a Comisión y Concejo.

Insistencia en transmisión/archivo de reuniones.

10) Próximos hitos

12/09/2025: cierre de plazo para observaciones.

Octubre 2025: dictamen de Comisión y eventual conocimiento del Concejo.

18/10/2025 (CENAREC): revisión del Plan Regulador (clave para usos de suelo).

Mensaje clave

Gestión de residuos sí; El Maderal no. Sitio y procedimiento correctos, con estudios completos, transparencia y beneficios medibles para la comunidad.

Referencias (formato APA)

Asamblea Legislativa de Costa Rica. (1949). Constitución Política de la República de Costa Rica (arts. 27, 30 y 50). San José, CR.

Asamblea Legislativa de Costa Rica. (1978). Ley General de la Administración Pública (Ley N.º 6227), art. 11. San José, CR.

Asamblea Legislativa de Costa Rica. (1995). Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.º 7554). San José, CR.

Asamblea Legislativa de Costa Rica. (1998). Código Municipal (Ley N.º 7794). San José, CR.

Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2010). Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley N.º 8839), arts. 2, 8 y 12. San José, CR.

Asamblea Legislativa de Costa Rica. (1973). Ley General de Salud (Ley N.º 5395). San José, CR.

Poder Ejecutivo. (2004). Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (D.E. N.º 31849–MINAE–S). San José, CR.

Municipalidad de Goicoechea – UTGV. (2025, 28 de agosto). Oficio MG-AG-UTGV-0212-2025 e Informe de Inspección N.º INSPEC-006-2025. Goicoechea, CR.

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. (2025, 1 de setiembre). Constancia de inexistencia de anteproyecto visado – finca 1-1347263-000 (SJ-0717377-1987). San José, CR.

Sistema Nacional de Áreas de Conservación. (s. f.). Lineamientos del Corredor Biológico Interurbano Torres–María Aguilar. SINAC.

U.S. Environmental Protection Agency. (s. f.). 40 CFR Part 503, Appendix B: Processes to Further Reduce Pathogens (PFRP). Washington, DC.

U.S. Department of Agriculture – Natural Resources Conservation Service. (2020). Conservation Practice Standard: Composting Facility (Code 317). Washington, DC.

Instituto Meteorológico Nacional. (s. f.). Atlas climatológico de Costa Rica. IMN. (s. f.). Atlas climatológico de Costa Rica. IMN.

Link: El video de este foro se puede ver en el siguiente enlace: https://chat.whatsapp.com/BZE1BLM7axeGtKtynTM5fy?mode=ems_copy_c

(*) Vecinos de Goicoechea

Fecha: 5 de setiembre de 2025