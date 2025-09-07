Trump insta a Hamás a aceptar las condiciones de EEUU para el acuerdo de paz en Gaza

Washington, 7 sep (Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al movimiento palestino Hamás que acepte las condiciones estadounidenses para un acuerdo de paz en Gaza.

«Todos quieren que los rehenes regresen a casa. ¡Todos quieren que esta guerra termine! Los israelíes aceptaron mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte. He advertido a Hamás de las consecuencias de negarse. Esta es mi última advertencia, ¡no habrá otra!», escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario anunció la víspera que mantiene intensas negociaciones con Hamás sobre rehenes israelíes secuestrados en octubre de 2023.

La guerra en la Franja de Gaza estalló después de que miles de palestinos liderados por Hamás atacaran el 7 de octubre de 2023 el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, dejando cerca de 5.500 heridos, y tomando a 251 rehenes.

La cifra de gazatíes muertos en la guerra que comenzó hace un año y casi 11 meses supera los 64.000 y el número de heridos está por encima de los 162.000, según los datos del Ministerio de Salud del enclave.

Israel reanudó la ofensiva bélica rompiendo el alto el fuego a mediados de marzo, aduciendo la inflexibilidad de Hamás. (Sputnik)