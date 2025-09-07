Trump prevé mantener una conversación con Putin «en los próximos días»

Washington, 8 sep (Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su intención de mantener en breve una conversación con su homólogo de Rusia, Vladímir Putin.

«Muy pronto. En los próximos días», dijo Trump ante los periodistas cuando se le preguntó si tenía planes de hablar con el líder ruso.

El pasado 5 de septiembre, Putin declaró que estaba abierto a negociaciones con su homólogo estadounidense.

El mandatario afirmó que no existían problemas para comunicarse con Trump y señaló que ambos líderes estaban al tanto de la disposición mutua a dialogar, y, si fuera necesario, podrían llamarse y mantener una conversación. (Sputnik)