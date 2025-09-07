Trump sobre está considerando «atacar a los cárteles dentro de Venezuela»

Washington, 7 Sep (Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, respondió este domingo a la pregunta de si está considerando «atacar a los cárteles dentro de Venezuela», en medio de la actual espiral de tensiones con el país latinoamericano.

«Pronto lo sabrán«, respondió el mandatario estadounidense a los periodistas, sin brindar mayores detalles sobre la cuestión.

Tensión en aumento

Las tensiones entre Washington y Caracas se agravaron luego de que medios internacionales anunciaran en agosto un despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe para supuestamente enfrentar a los cárteles de la droga. Del mismo modo, la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano bajo la acusación infundada de liderar un «cártel de narcotráfico».

Esto ha sido denunciado por Caracas como maniobras orientadas a forzar un cambio político y apoderarse de sus recursos naturales. Para hacer frente al despliegue estadounidense, Maduro llamó al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para la defensa de la soberanía. Hasta el momento, se han inscrito 8,2 millones de personas.

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró que las acusaciones de narcotráfico contra su país son una mentira «tan burda y tan falaz como que Irak tenía armas de destrucción masiva». En ese contexto, indicó que «Venezuela no es un país relevante en materia de narcotráfico» y subrayó, al citar los datos de la ONU, que la cocaína se produce toda en Colombia, que «tiene más de 400.000 hectáreas de hojas de coca».

Pese al aumento de las fricciones, Maduro se mostró abierto al diálogo con Trump siempre que no se imponga la «diplomacia de las cañoneras» de su secretario de Estado, Marco Rubio. (Sputnik)