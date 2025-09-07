Un ataque causa por primera vez daños en la sede del gobierno ucraniano en Kiev

Moscú, 7 sep (Sputnik).- La primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, reportó daños en la sede del gobierno en Kiev a raíz de un masivo ataque lanzado en la noche del sábado al domingo.

«Por primera vez, un ataque enemigo causó daños al edificio del gobierno: el tejado y los pisos superiores. Los rescatistas están extinguiendo el fuego», publicó Sviridenko en la red social Telegram al lado de una foto.

Posteriormente, el titular del Interior ucraniano, Ígor Klimenko, apuntó en su cuenta de Telegram que «los rescatistas perimetraron el incendio en una superficie de más de 1.000 metros cuadrados y continúan con las labores de extinción».

Según Klimenko, más de rescatistas y más de 400 medios, incluidos los helicópteros contra incendios, han sido movilizados en Kiev.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klichko, informó de incendios y destrucciones parciales en al menos tres edificios residenciales de la capital, con al menos dos muertos y diecisiete heridos. (Sputnik)