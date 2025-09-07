Venezuela desmantela pista clandestina para narcotráfico en noroeste del país

Caracas, 7 sep (Xinhua) — La Policía Nacional Bolivariana de Venezuela desmanteló una pista clandestina de aterrizaje utilizada como punto logístico para el tráfico ilegal de drogas en el estado de Falcón (noroeste) y neutralizó así un enclave de redes vinculadas al narcotráfico, confirmó hoy domingo el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

La entidad detalló que la operación se llevó a cabo en el sector Cayude perteneciente al municipio de Carirubana, donde patrullajes preventivos permitieron localizar la infraestructura en una zona remota donde se localizó la pista para aeronaves ligeras, lo que representaba un riesgo a la seguridad territorial.

Las autoridades venezolanas procedieron a inhabilitar el espacio y neutralizar así un enclave considerado estratégico para redes vinculadas al narcotráfico.

En el operativo participaron unidades de la Dirección de Espacios Acuáticos y de la División Contra Drogas de la Policía Nacional Bolivariana, en el marco de lo que el Ejecutivo describe como una «fusión popular, militar y policial», en defensa integral del territorio venezolano.

La cartera subrayó que la acción se inscribe en los esfuerzos del Estado por desarticular estructuras criminales en el combate al tráfico ilícito de drogas.

La acción ocurre en el contexto del despliegue de buques militares de Estados Unidos en aguas del Caribe con la supuesta intención de combatir el narcotráfico, además de vincular al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con presuntas actividades ilícitas.

El Gobierno de Venezuela ha desmentido las acusaciones de Washington y denuncia que Estados Unidos busca un cambio de Gobierno en la nación sudamericana, además de sostener que la presencia militar estadounidense constituye una amenaza para la región.