Venezuela refuerza despliegue militar en frontera colombo-venezolana y costa caribeña

Caracas, 8 sep (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el domingo el despliegue de otros 15.000 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para reforzar la seguridad en la frontera con Colombia y en la fachada caribeña.

«Ordené el despliegue de 25.000 hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para reforzar las Operaciones de las Unidades de Reacción Rápida (Urras) en la Zona Binacional de Paz con Colombia y la fachada caribeña», informó el mandatario a través de su canal oficial de Telegram.

Maduro hizo este comentario en alusión a un pronunciamiento del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, sobre la operación de despliegue ejecutada por la FANB, en el cual se desplegaron 15.000 funcionarios que se suman a los 10.000 que inicialmente había ordenado el Gobierno.

El presidente venezolano detalló que el operativo va desde el municipio de Guajira en el estado Zulia (oeste) hasta el estado de Falcón (noroeste) y reforzará «las operaciones en la fachada oriental Caribeña-Atlántica de los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro».

«Esta movilización tiene como objetivo primordial la defensa de la soberanía nacional, la seguridad del país y la lucha por la paz», agregó el mandatario.

El pasado 5 de septiembre, el presidente señaló que la FANB combate activamente el narcotráfico en los 2.200 kilómetros de frontera que comparte con Colombia.

Maduro detalló que Venezuela superó «la cifra del 70 por ciento de incautaciones» en lo que va de año.

El 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela.

El despliegue se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas tras el anuncio, a principios de agosto, por parte de la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, de una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura Maduro a quien acusa de liderar una organización llamada Cartel de los Soles

En febrero, EEUU designó a una serie de carteles como organizaciones terroristas globales, entre ellas Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Noreste, Carteles Unidos y la MS-13. En tanto, el Cartel de los Soles entró en la lista a finales de julio.

Venezuela solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante lo que consideró una «amenaza» de EEUU en el Caribe.

A la vez, el Gobierno de Maduro movilizó milicianos y reforzó sus fronteras para enfrentar cualquier intento de EEUU de ingresar a su territorio. (Sputnik)