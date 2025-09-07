Washington, 7 Sep (Sputnik).- El líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, declaró en una entrevista con ABC News que Ucrania se considerará vencedora en el conflicto con Rusia mientras todo su territorio no pase bajo el control de Moscú.

«[El presidente ruso Vladímir Putin] quiere, por supuesto, ocuparse de nosotros totalmente. Para él, eso es la victoria. Y mientras no pueda hacerlo, la victoria está de nuestro lado», señaló en la conversación publicada este domingo.

La declaración marca un giro en su retórica. Recientemente, Zelenski afirmó que Ucrania no reconocerá legalmente los territorios bajo control ruso, aunque antes había descartado la negativa absoluta a cualquier reconocimiento de hecho.

La realidad sobre el terreno

Sus declaraciones se producen en el contexto del rápido avance del Ejército ruso en el conflicto ucraniano. En particular, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que durante la semana pasada las tropas liberaron seis localidades en la zona de operaciones.

A su vez, el jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Guerásimov, declaró la semana anterior que desde marzo pasado han sido liberados más de 3.500 kilómetros cuadrados de terreno y 149 localidades.

Además, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló esta semana que las fuerzas ucranianas se encuentran en un estado crítico, mientras que el Ejército ruso avanza en todas las direcciones.

«Las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania son cada vez menores. Las unidades listas para el combate, digámoslo así, hoy están dotadas en no más del 47-48 %», indicó. «Ya se trata de una situación al borde mismo de lo crítico», añadió el mandatario.

Rusia no lucha por territorios, sino por los derechos de las personas

Asimismo, Putin destacó que el objetivo de las tropas rusas no son los territorios, sino la protección de la población de habla rusa.

«Nosotros luchamos no tanto por los territorios, sino por los derechos humanos y por el derecho de las personas que viven en esos territorios a hablar en su propia lengua, a vivir dentro de la cultura y de las tradiciones que les han sido transmitidas por generaciones anteriores«, afirmó

En este contexto, añadió que si esas personas, en el marco de referendos, expresaron su voluntad de formar parte de Rusia, su opinión debe ser respetada.