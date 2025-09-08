Abren solicitudes para programa nacional de subsidios de cuidado infantil de China

Beijing, 9 sep (Xinhua) — China ha abierto las solicitudes para su programa nacional de subsidios destinados al cuidado de niños, informó Hu Qiangqiang, portavoz de la Comisión Nacional de Salud.

En una conferencia de prensa celebrada el lunes, Hu detalló que el público puede aplicar a través de múltiples plataformas en línea, incluyendo Alipay y WeChat, así como mediante canales presenciales.

China introdujo en julio el programa nacional de subsidios, efectivo a partir del 1 de enero de 2025, que se espera que beneficie a más de 20 millones de familias cada año, como parte de los esfuerzos del país para apoyar a las familias y fomentar la natalidad.

El programa ofrecerá a las familias 3.600 yuanes (aproximadamente 507 dólares) por año por cada niño menor de tres años de edad.

El Ministerio de Hacienda indicó posteriormente que el presupuesto central asignará 90.000 millones de yuanes este año para apoyar la emisión de estos subsidios.

Como uno de los países más poblados del mundo, China enfrenta un doble desafío demográfico, a saber, un número cada vez menor de recién nacidos y una población que envejece rápidamente.

La tasa de natalidad y el número total de recién nacidos del país habían disminuido durante siete años consecutivos antes de experimentar un modesto repunte en 2024. Entretanto, la población china de 60 años o más sumaba 310 millones de personas al cierre del año pasado.

En respuesta, China ha relajado constantemente sus políticas de planificación familiar en la última década, eliminando gradualmente la política de un solo hijo, permitiendo a las parejas casadas tener dos hijos en 2016 y anunciando en 2021 su apoyo a las parejas casadas que deseen tener un tercer hijo.

Varios gobiernos locales, incluidos los de Hohhot, capital de la norteña región autónoma de Mongolia Interior, y Shenyang, capital de la provincia nororiental de Liaoning, han establecido programas piloto en los últimos años para subsidiar a las familias con niños pequeños.

La política nacional para proporcionar subsidios al cuidado de niños se incluyó por primera vez en el informe anual sobre la labor del Gobierno en marzo de 2025.