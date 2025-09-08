Álvaro Uribe Vélez el narco paramilitar y narco rubio

Según un documento de la DIA (Agencia de Inteligencia de Defensa) una Agencia de espionaje más de los gringos, este documento que es de 1991 y que contiene una lista de los más importantes narcotraficantes colombianos, en ella se encuentra, en el puesto 79 el famoso Popeye quien fue la mano derecha de Pablo Escobar Gaviria del Cartel de Medellín y solo tres peldaños abajo, en el puesto 82, ni más ni menos que Álvaro Uribe Vélez, esta agencia lo describe como político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín en el narco tráfico a EUA, menciona que su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con el narcotráfico y que Uribe es amigo personal de Pablo Escobar Gaviria.

Hay una muy buena razón por la que el secretario de estado de los EUA se ha ganado el apodo de narco rubio y es su constante apoyo a la extrema derecha oligárquica de América Latina, quienes han estado estrechamente ligados a los carteles de la droga y los escuadrones de la muerte.

En el 2018 la AP (Associated Press) reportó citando documentos desclasificados del Departamento de Estado que Álvaro Uribe era el político colombiano más poderoso y que estaba estrechamente ligado a los carteles de la droga, según el artículo la familia criminal de los Ochoa financiaba las campañas políticas de éste, Uribe fue gobernador de su departamento de Antioquia, luego senador y presidente, la misma AP reportó en el 2011 que un capo de los paramilitares (escuadrones de la muerte) encarcelado en Colombia había acusado a Uribe de patrocinar su grupo, en el video declaró que su escuadrón operaba en el rancho de los Uribe en el noroeste de Colombia en 1996 cuando éste era gobernador de Antioquia.

En el 2023 la BBC reportó que las investigaciones habían revelado que 6402 civiles habían sido asesinados en las operaciones de falsos positivos donde vestían a civiles con uniformes de las guerrillas de las FARC y los asesinaban para luego presentarlos como guerrilleros, esto del 2000 al 2008, los años en que Uribe fue presidente, mientras tenías el total apoyo de EUA a través del Plan Colombia.

El ejército colombiano se vio obligado a pedir disculpas por estos crímenes, el comandante en jefe de las fuerzas armadas Luis Ospina dijo “estos dolorosos actos fueron cometidos por miembros del ejército y esto nunca debió haber pasado”.

The Observer reportaba en el 2016 “Marco Rubio´s ties to sketchy buisnesess drug dealing and ponzi schemes”. Se preguntaba cómo es que el senador rubio se ha convertido de repente en un candidato muy codiciado en la carrera republicana, tenemos a Trump un payaso desquiciado y a Ted Cruz un cretino de extrema derecha con pésimas opiniones sociales, al final todo es parte del circo, ganó el payaso desquiciado.

El cuñado de Rubio, Orlando Cicilia fue condenado a prisión por narco tráfico en Florida, estas dos familias mantienen una estrecha relación hasta el día de hoy.

Joel Steinger con sus ponzis schemes estafaba enfermos de SIDA en Florida, también lavaba dinero del narcotráfico y transfería recursos a la campaña de Rubio a través de Meldenson quien era el tesorero de su campaña, Steinger pedía a cambio que este votara en contra de que el Estado regulara sus corruptos negocios.

Rubio que alguna vez dio a entender que su familia había llegado a Florida huyendo de la Revolución Cubana, nació en 1971 fue su abuelo Pedro García quien emigró a EUA, años antes de la Revolución como indocumentado…así es indocumentado, esos por los que Narco Rubio siente un gran desprecio.

Post de Rubio: Former colombian president Uribe´s only crime has been to tierelessly fight and defend his home land, the weaponization of colombia´s judicial branch by radical judges has now set a worrisome precedent.

Y esta lacra de la derecha es la que quiere llenar de sangre a Venezuela y a toda América Latina, para saquear sus recursos la misma que lleva a cabo el genocidio en Gaza, donde me atrevo a decir sin temor a equivocarme que han asesinado al menos 300 mil personas, como sabemos mayormente mujeres y niños, esa derecha oligárquica latinoamericana vasalla de los gringos, a quienes han entregado todo lo que haya habido que entregar y que ahora en el caso de Costa Rica, con un gobierno de ineptos y desquiciados que con su silencio cobarde se hacen cómplices del genocidio en Gaza y de esta política de amedrentamiento y saqueo que lleva a cabo Trump en nuestro continente.

Son muchos los libros que se han escrito que demuestran el papel hegemónico de EUA en el trasiego y lavado de dinero de las drogas, pero quisiera recomendar dos de ellos aquí “Lost History: Robert Parry”.

“The CIA the contras and the crack cocaine explosion: Garry Webb”

(*) Julio César Madrigal Mora, Ciudadano Costarricense