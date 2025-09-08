Asedio del imperialismo busca «asesinar» a Venezuela, afirma ministro de Cultura

Caracas, 9 sep (Sputnik).- El asedio impulsado por el imperialismo pretende «asesinar» a Venezuela y, con ello, su cultura y gentilicio, dijo en entrevista con Sputnik el ministro de Cultura de esta nación caribeña, Ernesto Villegas.

Al respecto, consideró que la presión contra su país busca también perturbar toda la contribución de Venezuela a la cultura universal.

Ante el asedio, Villegas reivindicó que Venezuela defiende su identidad y diversidades culturales, como expresó en la siguiente conversación con Sputnik:

Pregunta: Usted acaba de publicar en sus redes sociales que el asedio del bloqueo contra Venezuela no es solamente económico y político, sino que ahora también alcanza al sector de la cultura. ¿Podría darnos más detalles acerca de esta denuncia que ha hecho el día de hoy?

Respuesta: Bueno, el cerco, el asedio a los países que el imperialismo quiere dominar, subordinar, sojuzgar, no sólo es también cultural, sino que en esencia es cultural. Al asesinato físico lo precede el asesinato moral. Se pretende asesinar a Venezuela e incluso el gentilicio, la venezolanidad.

Por eso la estigmatización sistemática de la palabra Venezuela, de la sagrada palabra Venezuela y de nuestros conciudadanos, de nuestros compatriotas connacionales en cualquier parte del mundo. La invasión a Irak fue militar, pero inicialmente se crearon condiciones para la estigmatización de ese país. Recuerdo perfectamente a (el entonces secretario de Estado de EEUU, general) Colin Powell en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mostrando un sobre con supuesto ántrax para crear la idea, la sensación, la emoción incluso, de peligrosidad alrededor de Irak. Y un millón de muertos después, el mundo comprobó que no había armas de destrucción masiva.

Está el libro de (Bob) Woodward, uno de los premios Pulitzer por el caso Watergate, que se llama «Negar la evidencia», y que en centenares de páginas demuestra que el gobierno de (George W.) Bush no tenía información real sobre la existencia de tales armas de destrucción masiva. Pero la campaña de psicoterror mundial, avasallante con los medios que entonces existían, fue determinante para el ataque final.

Y no solamente eso. Cuando lograron entrar, procedieron a una sistemática destrucción del patrimonio cultural de Irak, lo cual revela que no se trataba solo de un desplazamiento del poder, de un cambio de régimen, sino de un ataque a la cultura, a la memoria, a la identidad de un pueblo con una milenaria participación en lo que conocemos como la cultura universal.

En el caso de Venezuela, salvando las enormes distancias, pasa algo semejante. Hay una estigmatización de lo venezolano. Algunos le hacen el juego extendiéndolo a lo caribeño, que pretenden convertir en un adjetivo despectivo. Cuando somos caribeños, somos hijos del Caribe, de los indígenas Caribe, que por cierto hicieron una resistencia admirable a la conquista española. Les costó muchísimo tomar tierras caribes a los conquistadores españoles, precisamente por su carácter aguerrido.

Y se pretende entonces afectar, perturbar todo el patrimonio cultural venezolano, toda la contribución de Venezuela a la cultura universal, a la cultura latinoamericana. Se pretende escamotear el carácter venezolano de manifestaciones culturales nacidas aquí para debilitar una nación. Una nación sin historia, sin cultura, sin producción cultural, sin huella cultural, no es en esencia una nación. Es un conjunto de personas.

Por eso la defensa ardorosa de la soberanía no solamente es territorial: pasa por la defensa ardorosa de nuestra identidad cultural, de nuestra diversidad cultural. Y eso aplica a cualquier pueblo. Venezuela no es un país chovinista. No nos creemos más que nadie, pero tampoco menos. Por eso defendemos a rabiar nuestra propia identidad, nuestras propias diversidades que componen ese crisol que es la cultura y la nación venezolana.

Defendemos el carácter diverso de la humanidad, la diversidad de culturas que debe identificar un mundo en paz. La uniformidad cultural, la homogeneización, el borrar las diferencias entre los seres humanos desde el punto de vista cultural, entre los grupos humanos con sus especificidades, conduce a la guerra. Por eso vemos que el cerco militar viene acompasado también con ese asedio cultural que tiene ya mucho tiempo, pero que comienza a tener expresiones más evidentes.

P: Usted decía precisamente que esa estigmatización precede a las invasiones y a la guerra. Vemos que se quiere uniformar la visión del mundo e imponer una visión uniforme, limitando la capacidad de la gente de recibir nuevas informaciones y ver otras realidades, otros discursos, otras narrativas. Esa denuncia que usted hace, por ejemplo, del bloqueo al portal donde se colgaron películas venezolanas gratuitas para que la gente conozca el patrimonio cultural venezolano, ¿Cómo lo lee usted bajo este enfoque?

R: Es un botón de muestra de ese asedio sistemático que tiene otras muchas expresiones sobre las cuales ya he hablado. Esta mañana, del día en que estamos conversando, tuvimos la queja, la denuncia de usuarios de la hermana República Oriental del Uruguay, que al intentar ingresar en esa guía de acceso libre y universal de más de un centenar de películas venezolanas —un trabajo de la periodista Rosa Rayan, publicado en Últimas Noticias— reportaban que no tenían acceso a esa guía y que el mensaje que recibían del sistema de internet expresaba textualmente: PAÍS BLOQUEADO. Está prohibido el acceso a este sitio.

Nada más que exista, desde el punto de vista del acceso a la cultura, a los bienes culturales, a los servicios culturales, a la producción cultural, una categoría que es PAÍS BLOQUEADO ya es un escándalo, porque la humanidad está incompleta cuando a un país se le bloquea, y más aún sus expresiones culturales.

Quítale cualquier país al planeta Tierra y la humanidad estará incompleta, porque el aporte de todas las culturas es lo que nos hace un género humano. Así que eso me causó inmediata indignación. Imposible no hacer el paralelismo entre ese bloqueo reportado desde Uruguay a las películas venezolanas y lo que se pretende hacer desde el punto de vista militar en el Caribe con ese despliegue de buques estadounidenses y un submarino nuclear.

Pero fíjate, la temprana denuncia de esta situación condujo a que, en cuestión de minutos, quizá no sé si llegó a una hora, reportaron esos mismos usuarios desde Uruguay que ya habían tenido acceso a la guía de películas venezolanas. Y en este minuto en que estamos hablando deben estar pudiendo acceder a esa guía y a esas películas los hermanos del Uruguay y de otras partes del mundo.

Eso es lo lógico, lo deseable en la humanidad. Por coyunturas políticas de ningún tipo debería haber afectación de la circulación de bienes culturales de ese tipo.

De hecho, Venezuela va a llevar a la Conferencia Mundial de Políticas Culturales, que se va a realizar en Barcelona, España, próximamente -tal como lo hizo en la anterior conferencia realizada en México- la propuesta en el sentido de que los países deben dotarse de un instrumento internacional de protección del patrimonio cultural en tiempos de coerción a través de medidas unilaterales.

En el caso de los conflictos armados ya existe una convención, la Convención de La Haya, suscrita en 1954 en el marco de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), que protege los bienes culturales en tiempos de conflicto armado. Pero sabemos que en los tiempos actuales los conflictos armados ya no son la única forma de conflicto. Más bien, los conflictos más abundantes son precisamente los no convencionales, no armados, y que causan tantas atrocidades, tanto saldo negativo como los armados. En este caso, consideramos que es necesario que la humanidad se dote de un instrumento internacional.

Pudiera ser una convención como la de 1954, pero para la protección del patrimonio cultural en tiempos de medidas coercitivas unilaterales.

P: Venezuela fue objeto, por ejemplo, de la toma de la piedra Kueka (roca considerada sagrada por el pueblo indígena Pemón, extraída ilegalmente en 1998 y llevada a Alemania). Simplemente se la llevaron. ¿Cuál es su opinión acerca de estas prácticas, como la del Museo Británico con respecto a las piezas que le pertenecen a los pueblos de todo el mundo?

R: Existe también una convención de la UNESCO contra el tráfico ilícito de bienes culturales, vigente desde 1970. En alguna ocasión, medio en serio y medio en broma, yo decía: lástima que no existía esa convención en 1492, porque el tráfico ilícito de bienes culturales fue la práctica corriente de las potencias imperiales. Europa está llena del producto del expolio a países considerados colonias.

No le preguntaron a los pueblos de ninguno de los países árabes, ni a los de América Latina, ni a los africanos, ni a otros pueblos del mundo, para secuestrar bienes culturales constitutivos de su identidad y colocarlos en Europa como piezas de museo.

Al lado del expolio y del secuestro, también hay una narrativa cinematográfica que busca prestigiar a esas instituciones cuya robustez deriva del saqueo. Encontrará contenidos cinematográficos, audiovisuales, literarios y culturales de admiración por el Museo Británico y por otras instituciones similares que lo que hacen es perpetuar las consecuencias del expolio.

América Latina tiene los tesoros de Cumbayá en Colombia, o el penacho de Moctezuma en México, por mencionar sólo dos. Nosotros logramos recuperar la piedra Kueka, sagrada del pueblo Pemón, pero eso no es lo normal.

La batalla es cultural. No se trata solamente de un trámite diplomático para gestionar la devolución y reparación de esos secuestros. Se trata de una batalla cultural para poner en cuestión esos «prestigios» ganados como herencia del colonialismo. Y digo la palabra prestigio entre comillas: más bien es vergonzoso. Lo que para algunos es prestigio, para otros debería ser vergüenza, o para todos debería ser vergüenza.

Debería estar más bien interesada Europa en desagraviar a sus antiguas colonias y a la humanidad toda, porque habla de su propio carácter. Te pongo un ejemplo europeo: en Bélgica hay unos souvenirs que son unas manitos de chocolate. Alguien que va inocentemente a ese país compra esas manitos de chocolate. Pues simbolizan las manos amputadas de los niños del Congo Belga, esclavizados y sometidos a un inhumano trato cuando no cumplían con la cuota de recolección del caucho. Los colonizadores belgas amputaban las manos de sus niños.

Esos chocolates no solo son un agravio para el Congo y para los africanos, sino también para los propios belgas. Ese es un motivo de vergüenza de las élites dominantes de aquella vieja Europa. Y eso hay que corregirlo si queremos una humanidad en paz. Son elementos irritantes que tarde o temprano se convierten en una bomba de tiempo para la convivencia en este planeta.

P: Hay también iniciativas para romper ese asedio cultural y plantear plataformas nuevas. Una de ellas es el concurso Intervision que se va a realizar en Rusia y donde Venezuela va a participar, con la invitación al cantante Omar Acedo. ¿Cómo evalúa Venezuela esta participación?

R: Intervision es uno de los búmeran que va a recibir con toda certeza la arrogante Europa, convertida en colonia de los Estados Unidos. El carácter neocolonial de la actual Europa le va a prodigar numerosos búmeran, entre ellos este de Intervision.

Pretender excluir a una parte de la cultura universal por complacer al nuevo hegemón, al nuevo emperador que hoy día tiene a los líderes europeos como súbditos, les va a salir caro. Porque ahora la calidad, la diversidad, lo impactante, lo alegre, lo hermoso de esta iniciativa va a terminar por opacar aquel espacio que ellos mismos se encargaron de debilitar: me refiero a Eurovisión (concurso musical televisivo).

Es la consecuencia lógica de una estupidez que nosotros más bien aplaudimos. Estamos muy complacidos, la República Bolivariana de Venezuela, de que los organizadores hayan considerado nuestra participación. Se nos cursó invitación y, dadas las características del espectáculo, el artista que quedó automáticamente seleccionado fue Omar Acedo, que perfectamente encaja con su estilo, con su música que combina ritmos contemporáneos con raíces sonoras de la venezolanidad, y con una estética congruente con ese espectáculo.

Estamos muy contentos y entusiasmados, junto con Omar Acedo, por esta participación. Estamos seguros de que Venezuela va a brillar y que todas las naciones participantes de esta convocatoria de Intervision van a dar una hermosa demostración de nuestra diversidad y potencia cultural. Se está creando un nuevo referente cultural, y bienvenido sea. Ese es el mundo multipolar. Aspiramos a muchos espacios como ese.

Creemos que todos los espacios debían fortalecerse. Pero bueno, si hay una parte que prefiere excluirse, autoexcluirse y excluir a otros, pues es lamentable. Pero su ausencia será compensada con una participación diversa, alegre, sentida, genuina, auténtica, alejada de consideraciones mercantiles o de supremacismo que empañan otros espacios.

P: Última pregunta, ministro, y agradecido por haber concedido esta entrevista. ¿Cómo evalúa usted el papel que está cumpliendo, en términos comunicacionales, la agencia rusa Sputnik?

R: Mira, si Sputnik no existiera, habría que crearla. El mundo actual lo demanda. Si usted quiere estar debidamente informado sobre la complejidad del mundo actual, no puede hacer oídos sordos a los contenidos de los cuales Sputnik se ha hecho vitrina.

Si usted quiere tener una visión sesgada, absolutamente manipulada por intereses económicos, políticos, ideológicos y militares, entonces no mire hacia allá. Pero si quiere tener la información completa, una visión diversa de esta compleja humanidad que nos ha correspondido vivir, no puede dejar de mirar los contenidos de Sputnik, de RT, de Telesur, de Prensa Latina y de otras iniciativas comunicacionales, ya con trayectoria o de reciente creación, que completan el panorama informativo mundial.

Si estuviésemos en manos exclusivas de los poderes tradicionales en el campo de la comunicación, el mundo estaría en mayor peligro de guerra. Esa información que Sputnik considera noticia necesaria y valiosa es imprescindible para comprender el mundo actual. Sin ella, la humanidad no tendría perspectivas razonables.

Así como en 1982 la Unesco produjo el informe McBride -una comisión encabezada por el ex primer ministro irlandés Sean McBride, junto a intelectuales como el escritor colombiano Gabriel García Márquez-, donde se dejó patente la existencia de un desbalance insostenible desde el punto de vista informativo y se clamó por un nuevo orden informativo mundial, hoy es aún más necesario.

Hemos planteado en la Unesco que se convoque a un nuevo equipo de expertos internacionales que analice ese mismo cuadro, con las complejidades de hoy. En aquel entonces eran apenas unas agencias de noticias, periodismo analógico. Hoy son grandes corporaciones que manejan emporios tecnológicos, controlan los contenidos y pretenden manipular a la opinión pública, buscando imponer un modelo cultural de dominación.

Por eso, hoy es más necesario que nunca que exista una pluralidad de medios informativos como Sputnik, y también un análisis de parte de lo mejor de la humanidad sobre la realidad informativa global, que hoy es determinante para la conducta de millones de seres humanos.