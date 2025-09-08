Asesor comercial de Trump duda que los BRICS duren mucho

Washington, 8 sep (Sputnik).- El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, puso en duda este lunes que la alianza del Grupo BRICS dure mucho tiempo, alegando supuestas diferencias históricas entre algunos de sus miembros.

«No veo que la alianza BRICS dure mucho tiempo», declaró Navarro en la red social X, donde agregó que «ninguno de estos países puede sobrevivir si no vende sus exportaciones a EEUU».

Navarro también publicó un fragmento de su entrevista en la plataforma derechista de «streaming» Real America’s Voice, donde destacó la necesidad de los países del BRICS de comerciar con EEUU.

El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024 y de Indonesia en enero de 2025.

A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta alianza económica.

Los países del BRICS representan el 39 por ciento del producto interno bruto mundial y el 48 por ciento de la población global.

El bloque celebró este lunes una cumbre virtual extraordinaria, convocada por iniciativa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para colegiar respuestas a la política comercial del presidente de EEUU, Donald Trump, incluida su imposición de aranceles proteccionistas. (Sputnik)