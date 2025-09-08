China estudia enmienda a ley de ciberseguridad para fortalecer responsabilidades legales

Beijing, 8 sep (Xinhua) — Los legisladores chinos comenzaron a revisar hoy lunes un proyecto de enmienda a la Ley de Ciberseguridad con el objetivo de fortalecer las responsabilidades legales.

El proyecto fue presentado el lunes a la sesión en curso del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el órgano legislativo nacional, para su primera lectura.

La enmienda propone una mejor articulación con leyes relevantes, incluidas la Ley de Seguridad de Datos, la Ley de Protección de Información Personal y la Ley de Sanciones Administrativas, a fin de garantizar un marco legal más coherente.

También plantea establecer responsabilidades legales diferenciadas para diversas infracciones, abarcando áreas como la seguridad de operación de red y la seguridad de la información.