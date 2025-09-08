China lanza con éxito nuevo satélite de teledetección

Wenchang, Hainan, 9 sep (Xinhua) — China envió al espacio con éxito hoy martes un nuevo satélite de teledetección desde el Sitio de Lanzamiento de Naves Espaciales de Wenchang, en la provincia insular china de Hainan.

El satélite Yaogan-45 fue lanzado a las 10:00 (hora de Beijing) a bordo de un cohete portador modificado Gran Marcha-7 y alcanzó con éxito su órbita preestablecida.

El equipo se utilizará principalmente para experimentos científicos, estudios de recursos terrestres, estimaciones del rendimiento de los cultivos y labores de prevención y alivio de desastres.

Esta es la misión de vuelo número 594 de la serie de cohetes portadores Gran Marcha.

Otro lanzamiento desde el mar

Rizhao, Shandong, 9 sep (Xinhua) — Un cohete Smart Dragon-3 despegó en las primeras horas del martes desde la provincia de Shandong, en el este de China, para enviar la constelación de satélites Geely-05 a las órbitas planeadas.

El cohete despegó a las 03:48 hora local desde el mar, cerca de la ciudad de Rizhao.

El Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan llevó a cabo la misión de lanzamiento desde el mar.