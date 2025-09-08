Choque de bote con barco de Guardia Costera deja cinco migrantes muertos en noroeste de Turquía

Estambul, 8 sep (Xinhua) — Cinco migrantes indocumentados murieron, uno desapareció y otro resultó herido el domingo cuando su bote chocó contra un barco de la Guardia Costera cerca de la costa de la provincia de Balikesir, en el noroeste de Turquía, indicaron autoridades locales.

En una declaración, la oficina del gobernador de Balikesir dijo que el incidente ocurrió durante una operación realizada por el Mando del Grupo del Egeo Norte de la Guardia Costera como parte de los esfuerzos para combatir la migración indocumentada.

Un bote de alta velocidad con casco de fibra de vidrio que transportaba a un traficante de migrantes y a 34 migrantes indocumentados chocó contra un barco de la Guardia Costera cerca de la localidad turística de Ayvalik, añadió la declaración.

Cinco migrantes que cayeron al mar murieron, uno sigue desaparecido y otro se encuentra en estado crítico, agregó.

El mar Egeo ha sido una ruta crucial para los migrantes que intentan llegar a Europa a través de Turquía.