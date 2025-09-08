Comisión legislativa recomienda levantar inmunidad a Rodrigo Chaves por caso BCIE

San José, 8 Sep (Elpaís.cr).- La comisión legislativa especial encargada de analizar el levantamiento de inmunidad de los miembros de los Supremos Poderes aprobó este lunes, por mayoría, un informe en el que se recomienda levantar el fuero del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para que enfrente una acusación penal por el presunto delito de concusión en el denominado caso BCIE.

El informe fue respaldado por las diputadas Rocío Alfaro del Partido Frente Amplio (FA) y Andrea Álvarez del Partido Liberación Nacional (PLN), mientras que el legislador oficialista Daniel Vargas votó en contra y anunció la presentación de un informe de minoría que rechaza la solicitud.

El trasfondo del caso

La investigación judicial se originó tras la denuncia de que Chaves habría presionado al publicista Christian Bulgarelli para que entregara $32.000 a Federico “Choreco” Cruz, entonces asesor presidencial, con fondos provenientes de un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

De acuerdo con la acusación elaborada por el Ministerio Público, esta maniobra habría tenido como propósito beneficiar a personas cercanas al mandatario. El delito de concusión se configura cuando un funcionario público, abusando de su cargo, induce o solicita a una persona a entregar bienes o beneficios patrimoniales de manera indebida, ya sea en favor propio o de terceros.

La solicitud formal de levantamiento del fuero llegó a la Asamblea Legislativa el pasado 28 de julio, luego de que la Corte Suprema de Justicia, en votación de 15 contra 7, avalara la petición presentada por la Fiscalía.

El trabajo de la comisión

Durante el proceso, la comisión especial recibió el expediente de la acusación y escuchó en audiencia al fiscal general Carlo Díaz, al propio presidente Rodrigo Chaves junto a su abogado José Miguel Villalobos, y al ministro de Cultura Jorge Rodríguez Vives, quien en este caso sí renunció a su inmunidad.

Tras el análisis, la comisión emitió dos informes:

El de mayoría, firmado por Alfaro y Álvarez, recomienda levantar la inmunidad presidencial para que el mandatario enfrente la acusación.

El de minoría, elaborado por Vargas, defiende mantener el fuero y desestima la acusación al considerarla un acto de “persecución política”.

Vargas criticó a las diputadas por presentar un informe conjunto pese a que, según él, tenían “diferencias de criterio” y aseguró que “hoy sí está jugando el aspecto político mucho más allá del técnico y del jurídico”.

En respuesta, Alfaro y Álvarez aclararon que sus discrepancias eran de orden procedimental respecto al caso del ministro Rodríguez, pero que en lo sustancial coincidían en la necesidad de levantar el fuero al presidente.

Decisión será del Plenario

Con la conclusión del trabajo de la comisión, el tema pasa ahora al Plenario Legislativo, donde se requerirá una mayoría calificada de 38 votos para levantar la inmunidad presidencial.

Las jefaturas de fracción acordaron que la votación se realizará el próximo lunes 22 de setiembre, fecha en la que el mandatario confirmó su presencia en el Parlamento.

“Esperamos que este proceso le brinde a la ciudadanía la tranquilidad de haber trabajado de manera seria, cumpliendo con todos los requerimientos del primer poder de la República y que el plenario vote como mejor considere”, señaló la diputada frenteamplista Rocío Alfaro.

Chaves anuncia su defensa en el Plenario

El presidente Chaves confirmó que asistirá a la sesión legislativa para defender su posición. Su equipo legal, encabezado por Villalobos, sostiene que la acusación carece de sustento jurídico y responde a motivaciones políticas.

En contraste, la Fiscalía mantiene que existen indicios suficientes de que el mandatario indujo a un tercero a realizar pagos indebidos en beneficio de un colaborador cercano, con recursos vinculados al BCIE.

De aprobarse el levantamiento de la inmunidad, sería la primera vez en la historia reciente de Costa Rica que un presidente en funciones enfrenta un proceso penal de esta magnitud.