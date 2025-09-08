CPI aplaza audiencia de Duterte sobre confirmación de cargos

La Haya, 8 sep (Xinhua) — La Corte Penal Internacional (CPI) aplazó hoy lunes una audiencia sobre la confirmación de los cargos en contra del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, después de que la defensa presentó un documento en el que señala que no es apto para ser juzgado.

La audiencia, programada para el 23 de septiembre, será reprogramada después de que la Sala de Cuestiones Preliminares I analice la petición de Duterte sobre un aplazamiento por tiempo indefinido, dijo la corte en una declaración. La nueva fecha se fijará después de que el juez emita su fallo sobre el asunto.

La audiencia de confirmación es un paso procesal encaminado a determinar si existe suficiente evidencia para enviar el caso a juicio. Si los cargos son confirmados, el caso pasará a una sala de primera instancia.

Duterte, presidente de Filipinas de 2016 a 2022, fue detenido y trasladado a la CPI en marzo después de que se emitió una orden de aprehensión en su contra por su controvertida campaña de «guerra contra las drogas», medida que Duterte ha impugnado.

Duterte compareció por primera ocasión ante el tribunal por medio de video el 14 de marzo.