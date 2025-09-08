«Debemos defender el multilateralismo», proclama Xi Jinping

Pekín, 8 Sep (Sputnik).- El presidente de China, Xi Jinping, aseguró este lunes que su país está dispuesto a colaborar con las otras naciones de los BRICS para poner en práctica la Iniciativa del Desarrollo Global y promover una cooperación de alta calidad entre todos los miembros.

«Debemos aprovechar nuestras respectivas fortalezas, profundizar la colaboración práctica y hacer que nuestra cooperación empresarial, financiera, científica y tecnológica sea más productiva, a fin de fortalecer los cimientos, el impulso y el impacto de la Gran Corporación BRICS y aportar más beneficios a nuestros pueblos», declaró el mandatario durante su intervención en la cumbre virtual de la alianza.

Asimismo, denunció que el hegemonismo, unilateralismo y el proteccionismo «son cada vez más frecuentes», al igual que las guerras comerciales y arancelarias, que «perturban gravemente la economía mundial y socavan las normas del comercio internacional«.

En este sentido, hizo un llamado a todos los países miembros de los BRICS «situados a la vanguardia del Sur Global» a actuar «según el espíritu de apertura, inclusión y cooperación, y defender conjuntamente el multilateralismo y el sistema comercial multilateral».

«Debemos defender el multilateralismo para defender la equidad internacional y la justicia […] La historia nos enseña que el multilateralismo es una aspiración compartida por los pueblos y una tendencia dominante que proporciona un importante sustento para la paz mundial y el desarrollo», aseveró.

Además, el mandatario chino también propuso impulsar una iniciativa de gobernanza global para desarrollar un sistema «más justo y equitativo», siguiendo el principio de consulta amplia, contribución conjunta y beneficio compartido.

Adicionalmente, afirmó que se debe promover «activamente una mayor democracia en las relaciones internacionales y aumentar la representación» de Sudamérica. «Independientemente de cómo evolucione el panorama internacional, debemos mantener nuestro compromiso con la construcción de una economía global abierta con el fin de compartir oportunidades y lograr resultados beneficiosos para todos».

Xi sostuvo que la defensa del multilateralismo y el nuevo orden mundial se deben hacer de la mano con la Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio, basándose en el derecho internacional.

«Debemos defender la solidaridad y la cooperación para fomentar la sinergia en pro del desarrollo común. Como dice un proverbio chino: ‘Se necesita un buen herrero para forjar un buen acero‘», concluyó. (Sputnik)