Discurso del presidente Xi Jinping en la cumbre virtual del BRICS

El presidente de China, Xi Jinping, asistió el 8 de septiembre a una cumbre virtual del BRICS y pronunció un importante discurso.

El siguiente es el texto completo del discurso:

Avanzando hacia Adelante con Solidaridad y Cooperación

Estimado Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,

Estimados colegas,

Es muy importante que nosotros los líderes del BRICS celebremos hoy esta cumbre virtual para intercambiar a fondo opiniones sobre la actual situación internacional y las cuestiones de interés común.

En la actualidad, los cambios mundiales nunca vistos en una centuria están evolucionando con mayor celeridad, y el hegemonismo, el unilateralismo y el proteccionismo se han vuelto cada vez más rampantes. Las guerras comerciales y arancelarias libradas por cierto país han impactado gravemente en la economía mundial y perjudicado severamente las reglas del comercio internacional. En esta coyuntura crítica, los países del BRICS, encontrándonos en la vanguardia del Sur Global, debemos actuar con apego al Espíritu del BRICS de la apertura, la inclusión y la cooperación de ganancias compartidas, defender juntos el multilateralismo y el sistema multilateral del comercio, promover la cooperación del BRICS ampliado y construir de la mano la comunidad de futuro compartido de la humanidad. Para tal fin, quiero formular tres propuestas.

Primero, hemos de persistir en el multilateralismo por defender la equidad y la justicia internacionales. La historia nos enseña que el multilateralismo es la aspiración compartida del pueblo y la tendencia predominante de nuestro tiempo, y proporciona un importante apuntalamiento para la paz y el desarrollo del mundo. La Iniciativa para la Gobernanza Global que propuse tiene por objetivo impulsar las acciones comunes mundiales por un sistema de gobernanza global más justo y razonable. Hemos de seguir el principio de consultas extensivas, contribución conjunta y beneficios compartidos, y defender el sistema internacional centrado en la ONU y el orden internacional basado en el derecho internacional, para consolidar los cimientos del multilateralismo. Al mismo tiempo, debemos promover activamente una mayor democracia en las relaciones internacionales e incrementar la representatividad y la voz de los países del Sur Global. Nos es menester mejorar el sistema de gobernanza global mediante la reforma para movilizar plenamente los recursos de todas las partes y responder de manera más efectiva a los desafíos comunes de la humanidad.

Segundo, hemos de persistir en la apertura y la cooperación de ganancias compartidas por salvaguardar el orden económico y comercial internacional. La globalización económica es una tendencia indetenible de la historia. Los países no pueden desarrollarse sin un entorno internacional de cooperación abierta, y ningún país puede permitirse retirarse a un aislamiento autoimpuesto. No importa cómo evolucione la situación internacional, hemos de mantenernos comprometidos con la construcción de una economía mundial abierta, para compartir oportunidades y lograr ganancias compartidas en la apertura. Hemos de defender el sistema multilateral del comercio centrado en la Organización Mundial del Comercio y oponernos a todas las formas del proteccionismo. Debemos promover una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva, colocar el desarrollo en el centro de nuestra agenda internacional, y asegurar que los países del Sur Global participen en la cooperación internacional como iguales y compartan los frutos de desarrollo.

Tercero, hemos de persistir en la solidaridad y la cooperación por fomentar la sinergia para el desarrollo común. Como reza un proverbio chino: «Se necesita un buen herrero para forjar buen hierro». Solo podremos afrontar los retos externos de manera más efectiva cuando abordemos bien primero nuestros propios asuntos. Los países del BRICS representamos casi la mitad de la población mundial, alrededor del 30% del volumen económico global, y una quinta parte del comercio global. También contamos con los principales recursos naturales, grandes fabricantes y enormes mercados. Cuanto más estrechamente trabajemos juntos, más resilientes, más hábiles y más efectivos seremos al responder a riesgos y desafíos externos. China está dispuesta a trabajar con otros países del BRICS para implementar la Iniciativa para el Desarrollo Global y fomentar la cooperación de la Franja y la Ruta de alta calidad. Debemos hacer valer nuestras respectivas fortalezas, profundizar la cooperación práctica y hacer más fructuosa nuestra cooperación en economía, comercio, finanzas y tecnología, para fortalecer la base, la dinámica y la influencia de la cooperación del BRICS ampliado y ofrecer más beneficios prácticos para nuestros pueblos.

Estimados colegas,

«El viento fuerte pone a prueba la resiliencia del pasto, y el fuego feroz revela el oro verdadero». Siempre que asumamos nuestras responsabilidades y nos solidaricemos el uno con el otro, el gran barco del BRICS avanzará hacia adelante surcando las cambiantes mareas internacionales y navegará lejos con firmeza.

Gracias.

(*) Xi Jinping, Presidente de la República Popular de China