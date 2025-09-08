Huawei se consolida como líder mundial en el mercado de dispositivos portátiles

San José, 9 Sep (Elpaís.cr).- La compañía tecnológica Huawei se posicionó nuevamente como líder global en el mercado de dispositivos wearables durante el segundo trimestre de 2025, alcanzando una cuota de mercado del 20,2 %, de acuerdo con el más reciente informe de la firma de análisis IDC.

Este resultado marca el segundo trimestre consecutivo en el que la empresa china ocupa el primer lugar a nivel mundial en este competitivo sector.

Los analistas destacan que el éxito de Huawei responde tanto al diseño de sus dispositivos como a la incorporación de funciones innovadoras orientadas a la salud, el deporte y la experiencia inteligente de los usuarios.

Innovación en relojes inteligentes

Entre los productos más reconocidos se encuentran la serie HUAWEI WATCH FIT 4, compacta y ligera, pero con un conjunto robusto de funciones avanzadas; la serie HUAWEI WATCH GT 5, que introdujo el sistema TruSense; y la serie HUAWEI WATCH 5, que incorporó dos nuevos modos de batería para ampliar la autonomía.

Asimismo, la compañía lanzó la serie HUAWEI WATCH Ultimate, diseñada para usuarios que buscan funciones de alto rendimiento en actividades como buceo, golf y expediciones en condiciones extremas.

Uno de los desarrollos más llamativos es el HUAWEI WATCH D2, primer reloj inteligente con soporte para el Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial (MAPA) desde la muñeca. Este dispositivo no solo obtuvo el registro ante la Administración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA), sino que también cumple con la normativa europea para dispositivos médicos, reforzando su perfil de confiabilidad clínica.

Presentación de nuevas series en París

De cara al cierre del año, Huawei anunció que celebrará un importante evento de lanzamiento el próximo 19 de septiembre en París, Francia, bajo el lema “Ride the Wind”.

En esta cita se espera la presentación de productos de alto impacto en el segmento de wearables, entre ellos la serie HUAWEI WATCH GT 6, el HUAWEI WATCH Ultimate 2 y el ya mencionado HUAWEI WATCH D2.

Con este portafolio, la compañía busca consolidar su posición en el mercado global y reforzar su imagen como referente de innovación tecnológica en dispositivos vestibles.

Huawei Consumer Business Group

Huawei ofrece productos y servicios en más de 170 países y llega a más de un tercio de la población mundial. La empresa cuenta con catorce centros de investigación y desarrollo en países como Alemania, Suecia, Rusia, India y China.

El Huawei Consumer Business Group (CBG) es una de las tres grandes unidades de negocio del conglomerado, con presencia en smartphones, PCs, tablets, wearables, audio, monitores, lentes inteligentes, telemática y servicios en la nube.

Con más de 30 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones, la compañía asegura que su misión es acercar los últimos avances tecnológicos a millones de consumidores alrededor del mundo.