Moscú, 8 sep (Sputnik).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, apostó este lunes por el diálogo entre Estados con respeto recíproco y en pie de igualdad.

«El estilo occidental fue levantar muros de Berlín, muros entre ellos y nuestro extenso espacio euroasiático que era la Unión Soviética y ahora es el espacio postsoviético. No queremos levantar ningún muro. Queremos honestidad. Estamos dispuestos a dialogar con todos si nuestros interlocutores están listos para esto, para los contactos en pie de igualdad y con respeto mutuo», dijo Lavrov en una reunión con el estudiantado y los docentes de la Universidad de Relaciones Internacional de Moscú (MGIMO) con motivo del inicio del curso académico.

El jefe de la diplomacia rusa subrayó que el país no busca vengarse de las empresas extranjeras que huyeron pero si regresan las condiciones serán otras.

«No tenemos el propósito de vengarnos de alguien o guardar rencor (…) No vamos a ignorar a nadie. Cuando nuestros exsocios occidentales, y ahora vecinos, recapaciten y quieran volver a Rusia para trabajar de nuevo, no los vamos a rechazar. Pero veremos en qué condiciones lo harán. Tendremos en cuenta que al huir por orden de sus líderes políticos, mostraron su falta de fiabilidad», indicó.

En cuanto a la posición de Estados Unidos sobre la crisis ucraniana, Lavrov dijo que los norteamericanos comienzan a oír a Rusia sobre las causas primarias del conflicto.

«Los estadounidenses ya entendieron y dijeron públicamente que la OTAN debe ser un tema cerrado y esto justamente es una de las causas principales que dieron origen a la situación ucraniana. Y ellos comienzan a oír lo que decimos sobre las otras causas primarias, entre ellas el exterminio, el exterminio legislativo de todo lo ruso: el idioma, los medios de comunicación, la cultura, la educación y, además, la prohibición de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica», puntualizó.

En la reciente cumbre de Alaska entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su par estadounidense, Donald Trump, remarcó Lavrov, este último dio a entender que era necesario resolver la crisis ucraniana tomando en cuenta los intereses nacionales de todos los actores implicados.

«La diferencia entre el actual Gobierno estadounidense y el anterior de (Joe) Biden y de los llamados líderes europeos consiste en que el actual Gobierno estadounidense está dispuesto a oír y las conversaciones en Anchorage mostraron que Trump y su equipo entienden que todos los asuntos, incluida la crisis ucraniana, deben resolverse respetando los intereses nacionales legítimos de todos los implicados y en el caso particular de Ucrania, con la eliminación de las causas primarias que dieron origen a esta crisis», apostilló.

Rusia y EEUU rompieron el hielo el pasado 12 de febrero con una conversación telefónica entre Putin y Trump, la primera desde el regreso del político republicano a la Casa Blanca, quien había prometido, entre otros objetivos, poner fin a las hostilidades entre Rusia y Ucrania.

Posteriormente, el 15 de agosto, los mandatarios se reunieron en la ciudad estadounidense de Anchorage, en Alaska, en una cumbre de dos horas y 45 minutos.

Las fuerzas rusas continúan desde febrero de 2022 una operación militar para detener los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos.

Según el liderazgo ruso, los objetivos de la campaña militar son parar «el genocidio de los pueblos de Donetsk y Lugansk que cometía el régimen ucraniano», atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, completar el desarme y la desnazificación de Ucrania, entre otros.

Ucrania es apoyada militarmente por la OTAN, bloque bélico que integran la mayoría de los países de la Unión Europea.

Rusia y Ucrania retomaron el diálogo directo sobre el conflicto el pasado 16 de mayo en Turquía, por primera vez en más de tres años, y hasta la fecha celebraron tres rondas de negociaciones. (Sputnik)