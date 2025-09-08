Lideresas de diásporas de la región firman declaración pro migrantes en evento de ACNUR

Lima, 9 sep (Sputnik).- Lideresas de diásporas de Latinoamérica y el Caribe firmaron en Lima una declaración en favor de los derechos de las personas migrantes en la región, durante un encuentro organizado por la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

«Veintisiete lideresas de diásporas de América Latina y el Caribe se reunieron en Lima para consolidar redes y fortalecer su liderazgo (…) Como resultado del proceso colaborativo, las participantes construyeron la Declaración de Lima, un documento que establece compromisos y líneas de acción para seguir articulando esfuerzos en favor del trabajo decente, la integración socioeconómica y la protección de los derechos de las personas en movilidad en Latinoamérica y el Caribe», indicó el ACNUR en un comunicado.

ACNUR señaló que en el encuentro regional, las participantes reafirmaron su compromiso con la inclusión de migrantes, refugiadas y retornadas, a través de iniciativas que fomenten la paz, la cohesión social y la igualdad de género.

Asimismo, exigieron a los Estados fortalecer los mecanismos de regularización, refugio e inclusión, garantizar la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones.

Por otro lado, la lideresas se comprometieron a combatir la discriminación, el racismo, la xenofobia y la violencia, y a impulsar la participación de nuevas generaciones de mujeres en espacios de liderazgo.

El ACNUR informó que el encuentro permitió consolidar la Red Regional de Lideresas Venezolanas, fortaleciendo su sostenibilidad y su capacidad de incidencia.

El evento en Lima también contó con la participación y organización por parte de la la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de los Estados Americanos y la Red de Lideresas de la Diáspora Venezolana. (Sputnik)