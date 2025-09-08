Los BRICS denuncian que el comercio se ha convertido en instrumento de injerencia

Pekín, 8 sep (Sputnik).- Los líderes del grupo BRICS, durante una cumbre virtual extraordinaria, declararon que el comercio se ha convertido en una herramienta de intervención en los asuntos internos de otros países, lo que socava el desarrollo mundial, informó la Televisión Central de China.

«Los líderes que participaron en la reunión declararon que (…) el comercio se ha convertido en un instrumento de injerencia en los asuntos internos de otros países, lo que socava gravemente la paz y el desarrollo en todo el mundo», publicó el medio.

La cumbre virtual extraordinaria de los BRICS, convocada para este lunes por iniciativa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aborda la política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluida la imposición de aranceles proteccionistas por parte de Washington.

El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024 y de Indonesia en enero de 2025.

A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta alianza económica.

Los países del BRICS representan el 39 por ciento del producto interno bruto mundial y el 48 por ciento de la población global. (Sputnik)