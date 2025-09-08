Los demócratas publican la felicitación de cumpleaños de Trump a Epstein

Washington, 8 Sep. (EUROPA PRESS) – Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes han publicado este lunes la tarjeta de felicitación de cumpleaños dirigida por el presidente Donald Trump al fallecido multimillonario Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia y tráfico de menores, un documento que Trump negaba hasta ahora que existiera.

«Aquí está. Hemos conseguido la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein que el presidente dijo que no existía. Trump habla de un ‘secreto maravilloso’ que compartían los dos. ¿Qué ocultan? ¡Publicad los archivos!», han demandado los demócratas de la Comisión en su cuenta en X.

El documento, que está firmado por el propio Trump e incluye un perfil femenino, ha sido entregado junto a otra documentación a la Comisión del Congreso e inmediatamente publicado en redes sociales por los congresistas demócratas.

Esta entrega es resultado de un requerimiento de la Comisión, presidida por el republicano James Comer, y no incluye la supuesta «lista de clientes» que se especula también incluiría a Trump.

Los representantes de Epstein han respondido que no tienen «constancia de la existencia de una lista de clientes implicados en sexo, actos sexuales o tráfico sexual facilitada por el señor Jeffrey Epstein», según la respuesta de los abogados remitida a la Comisión y a la que ha tenido acceso The Hill. Sí reconoce la existencia de un «libro de direcciones y contactos».

Trump ha negado reiteradamente haber escrito esta carta de felicitación por el 50 cumpleaños de Epstein e incluso ha demandado por difamación al diario ‘The Wall Street Journal’, primer medio en hacerse eco de su existencia.

El presidente ha pedido cerrar esta investigacion en lo que ha considerado en distintas ocasiones como un intento de desestabilizar al Gobierno. Sin embargo, ha sufrido presiones dentro de sus propias filas para que se publique toda la informacion relativa al caso.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse con personalidades como el principe Andrés de Inglaterra –el hijo de Isabel II–, Bill Clinton o el propio Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.