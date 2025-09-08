Maduro asegura que EEUU quiere apropiarse de riquezas de Venezuela

Caracas, 8 Sep (Sputnik).- Controlar las variadas riquezas de Venezuela. Esa sería la razón por la que EE.UU. desplegó barcos y aviones de guerra, misiles y un submarino nuclear cerca de las costas venezolanas con el pretexto de luchar contra el narcotráfico, aseguró el presidente de ese país suramericano, Nicolás Maduro, en un nuevo episodio de ‘Conversando con Correa’ de RT.
«Buscan muchas cosas, primero buscan es el petróleo, no es el narcotráfico, es el petróleo, es el gas. Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo, que está incrementada ahora por los nuevos factores de recuperación que hay con la tecnología para el petróleo.
Tiene la cuarta reserva de gas, que está en todo el Caribe, precisamente donde esta gente mandó la flota», sostuvo el mandatario al ser preguntado sobre el interés estadounidense tras el operativo militar.
A ello sumó «lo que pudiera ser la primera reserva de oro del mundo», así como «30 millones de hectáreas de tierra agrícola cultivable», agua en abundancia y una posición geográfica estratégica, que sirve de enlace hacia Centro y Norteamérica, así como con el océano Atlántico.
«Tenemos el Orinoco, y al norte y al sur del Orinoco, que cruza todo el sur de Venezuela, agua potable, pero para tirar para el cielo», afirmó.
Tensión en aumento
- En agosto pasado, medios internacionales anunciaron un despliegue militar estadounidense en el Caribe sur para supuestamente enfrentar a los cárteles de la droga. Del mismo modo, la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, bajo la acusación infundada de liderar un «cártel de narcotráfico».
- Esto ha sido denunciado por Caracas como maniobras orientadas a forzar un cambio político y apoderarse de los recursos naturales que posee el país suramericano.
- Para hacer frente al despliegue estadounidense, Maduro llamó al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para la defensa de la soberanía del país suramericano.
- Pese al aumento de las fricciones, Maduro se ha mostrado abierto al diálogo con el presidente de EE.UU., Donald Trump, siempre que no se imponga la «diplomacia de las cañoneras» de su secretario de Estado, Marco Rubio.
- El jueves pasado, el Pentágono denunció que dos aviones militares venezolanos habían sobrevolado «cerca de un buque de la Armada de EE.UU. en aguas internacionales», en algo que calificó como un movimiento «provocador» para interferir con sus «operaciones contra el narcoterror» en la zona.
- Posteriormente, Trump amenazó con derribar aviones militares venezolanos, si ponían a EE.UU. «en una posición peligrosa».
- Mientras tanto, Maduro declaró que el país pasará a la lucha armada si llega a ser objeto de agresión. En este contexto, señaló que Washington «debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe». (Sputnik)