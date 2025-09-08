Maduro asegura que EEUU quiere apropiarse de riquezas de Venezuela

Caracas, 8 Sep (Sputnik).- Controlar las variadas riquezas de Venezuela. Esa sería la razón por la que EE.UU. desplegó barcos y aviones de guerra, misiles y un submarino nuclear cerca de las costas venezolanas con el pretexto de luchar contra el narcotráfico, aseguró el presidente de ese país suramericano, Nicolás Maduro, en un nuevo episodio de ‘Conversando con Correa’ de RT.

«Buscan muchas cosas, primero buscan es el petróleo, no es el narcotráfico, es el petróleo, es el gas. Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo, que está incrementada ahora por los nuevos factores de recuperación que hay con la tecnología para el petróleo.

Tiene la cuarta reserva de gas, que está en todo el Caribe, precisamente donde esta gente mandó la flota», sostuvo el mandatario al ser preguntado sobre el interés estadounidense tras el operativo militar.

A ello sumó «lo que pudiera ser la primera reserva de oro del mundo», así como «30 millones de hectáreas de tierra agrícola cultivable», agua en abundancia y una posición geográfica estratégica, que sirve de enlace hacia Centro y Norteamérica, así como con el océano Atlántico.

«Tenemos el Orinoco, y al norte y al sur del Orinoco, que cruza todo el sur de Venezuela, agua potable, pero para tirar para el cielo», afirmó.

Tensión en aumento