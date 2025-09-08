Maduro califica de bochorno mundial presencia de submarino nuclear de EEUU en el Caribe

Caracas, 8 sep (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó el lunes como un «bochorno mundial» el despliegue de un submarino nuclear por parte de EEUU en las costas del Caribe.

«Colocarnos allí, un submarino nuclear ha generado el bochorno mundial, ha sido un bochorno, poner un submarino nuclear apuntando a un pueblo pacífico, creyendo que este pueblo va a temblar, ¡no!, este pueblo tiembla, sí, claro que tiembla, pero tiembla de indignación, de rabia, de nacionalismo, de patriotismo», detalló el mandatario a través del canal estatal Venezolana de Televisión.

Maduro hizo este comentario a una semana de que el secretario norteamericano de Estado (canciller), Marco Rubio, informara que las fuerzas militares de EEUU ejecutaron un ataque en el sur del Mar Caribe contra una supuesta narco-embarcación procedente de Venezuela, en medio de un despliegue militar que ejecuta en esa zona, bajo el argumento de combatir las mafias del tráfico de drogas.

«Decimos extravagante, estrafalaria, verdad, es una amenaza que no tiene ni pies ni cabeza, contra Iraq, hicieron lo que hicieron diciendo que tenía armas de destrucción masiva, ¿qué dicen de nosotros? puras mentiras, puras falsedades, son los reyes del fake news para justificar lo injustificable», dijo Maduro al respecto.

Sobre el supuesto ataque de EEUU a un barco en las costas del Caribe, Maduro aseguró que contra Venezuela se pretende promover un relato para justificar una «agresión» contra Venezuela para hacerse de los recursos de su país.

«El petróleo venezolano, el gas venezolano, el oro y las riquezas naturales nuestra tierra, eso es lo que están buscando, todo lo demás sencillamente es un relato hollywoodense», añadió.

Maduro insistió en que los señalamientos de EEUU contra su país son «mentira», al tiempo que señaló que se trata de «una escalada de guerra totalmente injustificada, inaceptable para un cambio de régimen».

«¿Qué viene detrás? ¿qué quieren detrás? quieren un cambio de régimen, imponer un modelo, un Gobierno, sencillamente esclavizado a los intereses de la oligarquía estadounidense», agregó.

El mandatario también se refirió al pronunciamiento emitido por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en el cual el organismo regional reafirma a la región como una zona de paz y rechaza la presencia de los buques estadounidenses, por lo que el mandatario lo considero como histórico.

«Así que agradezco a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a la presidencia colombiana de la comunidad (liderada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro), este gesto tan poderoso para despejar el camino hacia la paz y la defensa de un pueblo noble como el pueblo de Venezuela», expresó.

No obstante, el presidente reiteró que su país «tiene derecho a la paz y al futuro».

El 25 de agosto, el Gobierno desplegó funcionarios militares entre los estados de Táchira y Zulia (oeste), fronterizos con Colombia, con el fin de garantizar la paz en este país caribeño.

En suma, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó el domingo reforzar la seguridad en la frontera con Colombia y en la fachada caribeña, con un total de 25.000 funcionarios desplegados en esa región.

El 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela.

El despliegue se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas tras el anuncio, a principios de agosto, por parte de la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, de una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura Maduro a quien acusa de liderar una organización llamada cartel de los Soles.

En febrero, EEUU designó a una serie de carteles como organizaciones terroristas globales, entre ellas Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa, el cartel del Noreste, Carteles Unidos y la MS-13.

En tanto, el cartel de los Soles entró en la lista a finales de julio.

Venezuela solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante lo que consideró una «amenaza» de EEUU en el Caribe.

A la vez, el Gobierno de Maduro movilizó milicianos y reforzó sus fronteras para enfrentar cualquier intento de EEUU de ingresar a su territorio. (Sputnik)