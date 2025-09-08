Mas de 7.000 viviendas quedan destruidas tras el terremoto en Afganistán

Islamabad, 8 sep (Sputnik).- Las autoridades de Afganistán contabilizaron más de 7.000 casas dañadas durante las operaciones de rescate tras el terremoto que azotó ese país centroasiático, informó este lunes el portavoz adjunto del Gobierno afgano, Hamdullah Fitrat.

«El número de casas destruidas o dañadas asciende a unas 7.000. Las operaciones de rescate continúan en las zonas afectadas, pero no hemos recibido información adicional sobre las víctimas mortales y los heridos», declaró.

El funcionario confirmó que, por el momento, hay 2.205 víctimas y 3.640 heridos en la provincia de Kunar.

Igualmente, el portavoz adjunto del Gobierno afgano agradeció a Moscú y a otros países la ayuda humanitaria brindada a las víctimas del sismo.

«Muchos países, incluidos China y Rusia, han declarado su apoyo humanitario a Afganistán. Les agradecemos su apoyo y solidaridad humanitaria», afirmó.

Según Fitrat, ya se entregó ayuda humanitaria a las zonas de Afganistán afectadas por el terremoto, y los afectados ya comenzaron a recibir alimentos, agua potable y atención médica, así como alojamiento temporal. Las autoridades afganas también planean compensar a la población por sus pérdidas económicas.

Previamente, el Ministerio de Emergencias ruso entregó dos lotes de 20 toneladas de ayuda humanitaria a la población de Afganistán afectada por el terremoto.

El 31 de agosto, un terremoto de magnitud 6,0 afectó las provincias de Kunar, Nangarhar, Laghman y Nuristán.

Varios países se solidarizaron con Afganistán por la tragedia y enviaron ayuda humanitaria y equipos de rescate al país. (Sputnik)