México y Cuba ampliarán colaboración en materia de salud, dice presidenta Sheinbaum

México, 8 sep (Xinhua) — México y Cuba avanzarán con su convenio establecido en materia de salud, sobre todo en lo que respecta al tratamiento del pie diabético, informó hoy lunes la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

En su habitual rueda de prensa diaria, Sheinbaum dijo que la isla caribeña tiene un medicamento y un esquema de atención «muy exitoso» para evitar amputaciones, en referencia a la enfermedad mencionada.

«Ya hay clínicas de pie diabético con esta metodología, esta técnica, estos medicamentos, en algunos centros de salud ampliados del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social)» y «es algo muy importante para el país porque se está incrementando el tema del pie diabético», detalló la mandataria sobre la asistencia a la institución.

Sheinbaum sostuvo que habrá «mayor colaboración con Cuba» porque es el único país que tiene los medicamentos con «muchísimos resultados».

La mandataria mexicana aseveró que su Gobierno mantendrá el convenio que tiene con Cuba para permitir que médicos del país caribeño laboren en suelo mexicano, ya que es de los pocos países que están dispuestos a enviar médicos a México.

«Lo cierto es que están ayudando a los más pobres de nuestro país (…) son médicos muy buenos, graduados y que están dispuestos a venir a México a los lugares más apartados», remarcó.

El apoyo de los médicos cubanos a México inició durante la administración del expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).