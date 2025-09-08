Buenos Aires, 8 sep (Xinhua) — El presidente de Argentina, Javier Milei, convocó a una «mesa de diálogo federal» a los gobernadores provinciales luego de una derrota en las elecciones legislativas realizadas el pasado domingo en la provincia de Buenos Aires, informó hoy lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El funcionario dijo a través de las redes sociales que el mandatario instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, «a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores».

Además, Milei «tomó la decisión de conformar una mesa política nacional», que estará encabezada por el propio jefe de Estado y será conformada por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el asesor presidencial Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Francos y Adorni.

«La mesa política de la provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial», añadió el portavoz.

El Partido Justicialista (PJ, peronismo) se impuso el domingo por más de 13 puntos al frente La Libertad Avanza (LLA), del presidente Milei, en las elecciones legislativas realizadas en la provincia argentina de Buenos Aires (centro), la más poblada del país sudamericano.

El resultado, adverso a las aspiraciones del Ejecutivo, mostró al espacio Fuerza Patria (PJ) con un 47,28 por ciento de los votos, frente a un 33,71 por ciento de LLA, luego de haber sido escrutado el 98,96 por ciento de las mesas electorales.

Detrás se ubicaron el frente Somos (Unión Cívica Radical, socialdemócratas), con un 5,25 por ciento, y el Frente de Izquierda y de Trabajadores, con un 4,37 por ciento.

Analistas locales indicaron que el PJ, bajo la referencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue el gran ganador de la jornada, mientras que el presidente Milei, que se involucró de manera activa en la campaña, resultó el principal derrotado en los comicios.

El mandatario habló la noche del domingo en el comando de campaña que su espacio montó en la ciudad de La Plata, unos 60 kilómetros al este de Buenos Aires, donde afirmó: «Sin ninguna duda, en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota. Los resultados no han sido positivos. Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo».