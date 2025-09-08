Milei pierde margen de maniobra tras su derrota en las elecciones locales de Buenos Aires

Buenos Aires, 8 sep (Sputnik).- Ninguna encuesta anticipó el castigo que recibió el domingo el presidente de Argentina, Javier Milei, en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires (este), la mayor jurisdicción del país.

La ventaja de más de 13 puntos porcentuales que obtuvo el peronismo frente al partido que gobierna a nivel nacional, La Libertad Avanza (ultraderecha), deja a su líder sin espalda para continuar por el mismo sendero que mantuvo hasta ahora, dijeron analistas a la Agencia Sputnik.

«Había en los sondeos una idea de que el Gobierno venía deteriorando sus credenciales de imagen en los últimos dos o tres meses y que llegaba a esta elección no en tan buenas condiciones, bajo el consenso de una derrota en torno a los cuatro, cinco puntos», contextualizó en diálogo con esta agencia el politólogo Javier Cachés, director de investigación en la consultora Opina Argentina.

El 47,2 por ciento de los votos que logró el domingo la alianza peronista Fuerza Patria, frente al 33,7 por ciento de los sufragios del partido de Milei, «termina transformando el resultado en una paliza electoral que le quita al presidente, como principal consecuencia, margen de libertad al programa económico para llegar en condiciones de estabilidad a las elecciones parlamentarias nacionales del 26 de octubre», explicó el experto argentino.

Los mercados financieros parecen darle la razón a este análisis, ante un riesgo país que superó los 900 puntos básicos y un dólar que aumentó desde el viernes un cinco por ciento y llegó a los 1.450 pesos para la venta.

La derrota del Gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires, donde vive el 38,6 por ciento de la población argentina, «le pone más presión a un programa económico que ya se estimaba como agotado, pero la idea del Gobierno era llegar con el dólar en este nivel, en torno a los 1400 pesos, y tener la inflación en torno a dos por ciento mensual, que es su gran capital político, antes de calibrar en octubre un nuevo programa monetario y fiscal», evaluó Cachés.

El triunfo desahogado del peronismo hace vislumbrar un escenario difícil para la actual gestión, que pese a los resultados insistió en que mantendría su rumbo económico. Lo aseguró el presidente al admitir en la noche del domingo su mal desempeño en las elecciones que él mismo quiso nacionalizar.

«Algo va a tener que hacer para recrear las expectativas, principalmente del mercado, sobre todo en un Gobierno que está más pendiente del humor del mercado que de la ansiedad de la calle», planteó el consultor.

Cierta cautela muestra por su parte la politóloga Mara Pegoraro, docente de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA), al aclarar que estos comicios no son equivalentes a las elecciones parlamentarias nacionales de octubre, en las que se renovarán la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de las del Senado.

«Una elección local, anclada en el poder territorial de los intendentes (alcaldes), no puede predecir la elección nacional de octubre», aseguró Pegoraro, también coordinadora del centro de estudios para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

La victoria de Fuerza Patria, alianza peronista en la que ahora se erige como líder el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sí «refuerza su estrategia de haber separado las elecciones (de la convocatoria nacional) para que el peronismo pudiera mostrar una consolidación de su bastión electoral, que es el distrito bonaerense», concedió la especialista.

Esa centralidad de Kicillof se ha visto reforzada ante la imposibilidad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) de competir en cualquier instancia electoral, debido una pena a seis años de prisión que además la inhabilitó a perpetuidad para ejercer cargos públicos por corrupción en obra pública.

Economía estable

En el plano económico, se abre una discusión sobre si el Banco Central venderá divisas para intentar frenar la tendencia alcista del dólar, una política desaconsejada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en abril otorgó a la actual gestión un préstamo de 20.000 millones de dólares.

En su intento por contener la depreciación del peso argentino, el Ejecutivo anunció hace casi una semana que vendería divisas a través del Tesoro, ya que el Banco Central solo puede intervenir si el dólar oficial alcanza el valor más alto que estipula una banda de flotación negociada entre la actual gestión y el FMI y que se actualiza en un uno por ciento mensual, con el límite superior situado en torno a los 1.470 pesos.

Si el Banco Central comienza a vender divisas, el Gobierno «tendría mayor poder de fuego para controlar el dólar de aquí a octubre, pero generaría estrés en el mediano plazo, porque es una película que ya vimos en 2018-2019 con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019): utilizar dólares del FMI para moderar expectativas de devaluación», advirtió Cachés.

En el terreno político, la actual administración también hace aguas ante un Congreso que el año pasado aprobaba sus leyes y avalaba sus decretos de necesidad y urgencia, y ahora no solo sanciona leyes adversas a la estrategia oficialista de reducir el gasto público, sino que además rechaza de manera inédita vetos del propio presidente, como el que trató de impedir que se declarase la emergencia en discapacidad hasta finales de 2026.

«Milei está en un dilema, ante la necesidad de resetear el programa económico y la forma en que el Gobierno articula coaliciones con otros espacios y fuerzas», razonó el consultor.

Peronismo fortalecido

Mientras que La Libertad Avanza falló en su intento de retener los votos que en 2023 obtuvo su fuerza y la de Juntos por el Cambio, alianza fundada por Macri que confluyó con el partido de Milei en estas elecciones, el peronismo retuvo todos los sufragios respecto a hace dos años, más allá de la disminución de la participación electoral, que no llegó al 61 por ciento.

«El peronismo nunca dejó de tener poder y cuando la oposición le da tiempo, suele diseñar una estrategia de supervivencia que después se puede volver a convertir en una oferta electoral atractiva, pero estamos lejos de que eso suceda», matizó Pegoraro.

Al mismo tiempo, la erosión electoral del Ejecutivo nacional «se explica por cierto desgaste y malhumor en parte de su base electoral, con gente que le prestó su apoyo a Milei en 2023 y que pese a la baja inflación, observó otros problemas que llevó a que muchos no fueran a votar», analizó por su parte Cachés.

Para tratar de contrarrestar la victoria de Fuerza Patria, que se impuso en seis de las ocho secciones electorales en que se divide el distrito bonaerense, y en 90 de sus 135 municipios, es posible que el voto no peronista se movilice de cara a las elecciones legislativas nacionales de medio término de octubre, advirtió el politólogo.

Este escenario es también plausible para Pegoraro, quien sostuvo que «la gestión de Milei no se ha vuelto insostenible porque haya perdido una elección provincial», por más que reconoció la «tensión» en la estrategia que el Gobierno venía sosteniendo «y que con toda probabilidad continúe hasta octubre».

«Para esas elecciones, podemos esperar una confianza excesiva del peronismo y un reforzamiento de la estrategia del oficialismo», condensó la docente universitaria.

Ante las elecciones nacionales legislativas, «el Gobierno difícilmente se quede anclado en esta derrota, que va a intentar trasladar al ámbito provincial y va a intentar minimizar», consideró la politóloga.

«Los comicios plantean otro dilema: para el Gobierno, que vaya a recuperar la confianza en el electorado y que pueda sostener el plan económico para aumentar los niveles de confianza; para el peronismo, que no se confíe en el éxito de la elección de la provincia, creyendo que eso anticipa un triunfo electoral o anuncia la «muerte» del Gobierno nacional», evaluó.

Con los resultados de estas elecciones en el distrito bonaerense, la coalición peronista Fuerza Patria retendrá la primera minoría en la Cámara de Diputados y el Senado provincial, mientras que el Gobierno debe reinventarse en su momento más delicado desde que asumió, en diciembre de 2023. (Sputnik)