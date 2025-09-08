Países de la OPEP+ deberán compensar exceso de producción hasta julio de 2026, según OPEP

Moscú, 8 sep (Sputnik).- Los países voluntarios de la OPEP+ deberán compensar una sobreproducción de petróleo de 4,799 millones de barriles diarios (mb/d) hasta julio de 2026, según se desprende de un comunicado de la OPEP.

En el documento, se destaca que la secretaría de la OPEP recibió los planes actualizados de compensación. De acuerdo con la tabla, los voluntarios de la OPEP+ deben compensar el exceso de producción de petróleo de 4,799 millones de barriles por día desde agosto de 2025 hasta julio de 2026.

Por su parte, Rusia compensará la sobreproducción de petróleo en el marco de la OPEP+ en 311.000 barriles por día hasta finales de 2025.

De acuerdo con el comunicado, el país deberá producir en agosto y septiembre 85.000 barriles por día por debajo del nivel permitido, en octubre 70.000 barriles menos, en noviembre 65.000, y en diciembre 60.000 barriles.

Además, Kazajistán deberá compensar una sobreproducción de 2,63 millones de barriles diarios hasta julio de 2026, e Irak de 1,4 millones de barriles diarios.

A estos dos países les corresponden 4,03 millones de barriles diarios, es decir, casi la totalidad del volumen de compensaciones de los ocho «voluntarios», se desprende del calendario de compensaciones.

Kazajistán comenzará a compensar la sobreproducción de petróleo a partir de septiembre de 2025 y finalizará en junio de 2026, mientras que Irak lo hará desde agosto de 2025 hasta finales de junio de 2026, según se indica en la tabla.

La OPEP y sus aliados independientes –Azerbaiyán, Baréin, Brasil, Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur– establecen cuotas de producción como parte de un acuerdo para estabilizar el mercado.

Siete miembros del acuerdo OPEP+ aplican recortes voluntarios además de los límites establecidos.

En diciembre pasado, la OPEP y sus socios extendieron el recorte de 1,65 mb/d diarios hasta finales de 2026, los ajustes voluntarios de 2,2 millones se comenzaron a suspender desde abril de este año. (Sputnik)