Panamá registra más de 10 mil casos de dengue

Ciudad de Panamá, 8 sep (Prensa Latina) Autoridades sanitarias de Panamá alertaron hoy sobre el incremento de casos de dengue, con el registro de 10 mil 188 pacientes a nivel nacional.

De acuerdo con el informe del Ministerio de Salud (Minsa), la mayoría de estos casos, un total de nueve mil 44, son sin signos de alarma.

Sin embargo, la situación se complica con el aumento de los casos más severos: mil 74 con signos de alarma y 70 casos clasificados como graves, señala el reporte.

Para el Minsa, este comportamiento se basa en la circulación de los cuatro serotipos de la enfermedad en el istmo, con predominio del DEN-3 y el DENV-4, lo que aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales.

Estos datos subrayan la seriedad del brote, que ya ha cobrado 15 vidas en lo que va de este año, con mayor incidencia en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Darién.

La mayor cantidad de reportes de la dolencia se concentra en la región metropolitana y el distrito de San Miguelito, en esta capital; además de zonas de Panamá Oeste, Panamá Norte y la occidental Chiriquí.

La tasa de incidencia nacional actual es de 223 casos por cada 100 mil habitantes, lo que indica una propagación sostenida del virus, agrega el Minsa.

Los grupos de edad más afectados son los de 10 a 59 años, lo que abarca a gran parte de la población activa.

Ante este panorama, se han intensificado los operativos de control de vectores en todo el país y se insta a la ciudadanía a eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos) y a limpiar los alrededores de sus casas con regularidad, pues son los principales criaderos del mosquito Aedes aegypti, trasmisor de la enfermedad.

Los síntomas del dengue incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general y dolor muscular, y se reitera la importancia de no automedicarse y buscar atención médica de inmediato.