Partido Laborista noruego seguirá siendo mayor fuerza en Parlamento

Oslo, 8 sep (Xinhua) — El gobernante Partido Laborista de Noruega se encamina a mantener su posición como el partido más grande del Storting (Parlamento), de acuerdo con resultados preliminares de la elección parlamentaria de hoy lunes.

Una vez contada la mayoría de los votos, el Partido Laborista obtendrá 53 escaños de los 169 de la cámara.

El derechista Partido del Progreso registró un fuerte avance y llegó a 48 escaños, mientras que los conservadores se encaminan a 24 escaños.

Ningún partido obtuvo una clara mayoría, lo que apunta a negociaciones entre los grupos políticos para lograr acuerdos de cooperación. Si se mantiene este equilibrio emergente, se espera que el primer ministro Jonas Gahr Store continúe en el cargo.

Más de 4,05 millones de noruegos fueron elegibles para votar en la elección de este año, una cifra récord, según informes de Statistics Norway.

Los principales debates de campaña de este año se concentraron en asuntos como la desigualdad y los impuestos, la política energética, la administración del fondo soberano de Noruega, vivienda y servicios públicos.

Noruega realiza elecciones parlamentarias cada cuatro años. Después de la elección de 2021, los laboristas regresaron al poder y formaron un Gobierno de coalición.

Pero a principios de este año, el Partido de Centro abandonó la coalición por desacuerdos relacionados con la política energética de la UE por lo que el Partido Laborista gobernó solo.