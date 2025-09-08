Presidente iraní propone crear dentro del BRICS un mecanismo contra sanciones unilaterales

Teherán, 8 sep (Sputnik).- El mandatario iraní, Masud Pezeshkian, propuso establecer en el marco del grupo BRICS un mecanismo común para proteger a sus miembros ante sanciones unilaterales en su contra.

«El BRICS podría desarrollar un mecanismo común para apoyar a sus miembros frente a las sanciones unilaterales ilegales y para continuar desarrollando sus economías sin verse sometidos a presiones políticas injustas», declaró Pezeshkian, citado en el sitio web del servicio de prensa del presidente iraní.

La cumbre virtual extraordinaria de los BRICS, convocada para este lunes por iniciativa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aborda la política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluida la imposición de aranceles proteccionistas por parte de Washington.

El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024 y de Indonesia en enero de 2025.

A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta alianza económica.

Los países del BRICS representan el 39 por ciento del producto interno bruto mundial y el 48 por ciento de la población global. (Sputnik)