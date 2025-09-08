SpaceX lanza 28 satélites Starlink a órbita terrestre baja

Los Ángeles, 8 sep (Xinhua) — La compañía espacial privada estadounidense SpaceX lanzó hoy viernes 28 satélites Starlink a la órbita terrestre baja.

Los satélites fueron lanzados a bordo de un cohete Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida a las 08:32 hora del este (12:32 GMT), indicó SpaceX.

Luego de la separación de etapa, la primera etapa del cohete aterrizó en la plataforma «Just Read the Instructions» en el océano Atlántico.

Starlink es un servicio de internet satelital proporcionado por SpaceX que ofrece internet de banda ancha a usuarios de todo el mundo a través de una red de miles de pequeños satélites en órbita terrestre baja.