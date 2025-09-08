Sube a 10 número de muertos por choque entre tren y autobús de pasajeros en centro de México

México, 8 sep (Xinhua) — A 10 subió el número de muertos por un choque entre un tren y un autobús de pasajeros en la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, localizada en el estado central de México, confirmaron hoy fuentes oficiales.

En entrevista televisiva, el coordinador general de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo del estado de México, Adrián Hernández Romero, señaló que cuatro de los lesionados se encuentran graves, por lo que fueron trasladados vía aérea a distintos hospitales de la entidad para ser atendidos.

«La Fiscalía terminó de hacer su levantamiento y fue un total de 10 fallecidos. La empresa de ferrocarriles está haciendo lo propio también para liberar la vía y poder restablecer la circulación», dijo el funcionario a Milenio Televisión.

Asimismo, refirió que un total de 51 personas viajaban en el autobús que salió del municipio de San Felipe del Progreso, en el estado de México, con dirección a la capital mexicana.

Los testigos señalaron que el conductor habría intentado ganarle el paso al tren, pero la unidad fue impactada y arrastrada varios metros, lo que presuntamente habría ocasionado el accidente.

Según Hernández Romero, el conductor del autobús fue detenido por las autoridades, debido a su presunta responsabilidad en este percance.

Los siniestros viales representan una de las principales causas de muerte en México, con un estimado de 16.000 personas fallecidas anualmente en promedio como consecuencia de estos.