Sudáfrica defiende un BRICS más sólido mediante la eliminación de barreras no arancelarias

Moscú, 8 sep (Sputnik).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, defendió durante la cumbre virtual extraordinaria de los BRICS la eliminación de barreras no arancelarias, asegurando que esto permitiría a la agrupación convertirse en un socio comercial más estable.

«El compromiso de todos nosotros con la superación sostenible de diversas barreras no arancelarias permitiría que los BRICS se convirtieran en un socio comercial estable, predecible y mutuamente beneficioso en medio de las actuales perturbaciones globales», señaló Ramaphosa.

Según el líder sudafricano, cuando los países miembros del BRICS «se unen para encontrar soluciones a los problemas, logran beneficios mutuos tanto para el grupo como para el Sur Global».

La cumbre virtual extraordinaria de los BRICS, convocada para este lunes por iniciativa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aborda la política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluida la imposición de aranceles proteccionistas por parte de Washington.

El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024 y de Indonesia en enero de 2025.

A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta alianza económica.

Los países del BRICS representan el 39 por ciento del producto interno bruto mundial y el 48 por ciento de la población global. (Sputnik)