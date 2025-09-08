Sudáfrica respalda la reforma de la OMC y llama a los BRICS a apoyarla

Río de Janeiro, 8 sep (Sputnik).- Sudáfrica apoya la iniciativa de reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y los países del grupo BRICS deben respaldar las transformaciones de esta organización, declaró este lunes el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

«La República de Sudáfrica reafirma su apoyo a la iniciativa de reforma (…) a nivel de la OMC (…) Los países BRICS deben participar en el respaldo a las reformas que deben implementarse a nivel de la OMC», dijo el presidente sudafricano durante su intervención en la cumbre virtual extraordinaria de los BRICS.

Ramaphosa agregó que el grupo BRICS en muchos aspectos ha estado «a la vanguardia de la defensa de las reformas de las instituciones multilaterales».

El mandatario sudafricano también afirmó que los países del grupo deben desempeñar un papel principal en el fortalecimiento del sistema multilateral de relaciones.

Asimismo, precisó que Sudáfrica apoya las iniciativas de los BRICS que fortalezcan la resiliencia económica de los países miembros.

«La incertidumbre del nuevo régimen comercial ya ha afectado negativamente al empleo en Sudáfrica y es un obstáculo para nuestro crecimiento económico», explicó.

En este contexto, enfatizó que se están produciendo «cambios sísmicos» en el comercio mundial que crean no solo desafíos, sino también nuevas oportunidades para reestructurar la economía global.

«Como BRICS, debemos reflexionar sobre nuestro papel en la configuración del crecimiento económico global, la lucha contra la pobreza mundial y la defensa del principio del multilateralismo», añadió Ramaphosa.

La cumbre virtual extraordinaria de los BRICS, convocada para este lunes por iniciativa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aborda la política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluida la imposición de aranceles proteccionistas por parte de Washington.

El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024 y de Indonesia en enero de 2025.

A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta alianza económica.

Los países del BRICS representan el 36 por ciento del producto interno bruto mundial y el 45 por ciento de la población global. (Sputnik)