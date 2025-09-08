Trabajo infantil en Uruguay alcanza a 6,8% de la población de 5 a 17 años, revela encuesta

Montevideo, 8 sep (Xinhua) — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Uruguay presentó hoy lunes un informe que da cuenta que el 6,8 por ciento de la población de entre 5 y 17 años se encuentra en situación de trabajo infantil, algo calificado como «flagelo» por el titular de esa secretaría, Juan Castillo.

Según el sondeo realizado entre el MTSS, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CETI), con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef Uruguay, el 4,9 por ciento se desempeña en actividades económicas y casi el 2 por ciento realiza trabajo no remunerado de servicios.

Este escenario se profundiza en el interior y en niñas y adolescentes, especialmente en los casos de trabajo no remunerado, y en entre varones en actividades de producción.

«Estamos frente a un verdadero flagelo (…) Tenemos que tomar medidas para cambiar» esta situación, dijo el ministro Castillo.

«Cuando pasamos de los porcentajes a colocar números concretos son más de 40.000 niñas, niños y adolescentes, es un disparate», subrayó.

Los datos presentados son resultado de la Encuesta Nacional sobre las Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes en 2024, que serán utilizados por el MTSS para definir una hoja de ruta que defina un plan de acción sobre el tema.

El INE define el trabajo infantil como «toda actividad realizada por niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad mínima legal para trabajar, o que, aún superándola, implique riesgos para su salud, seguridad o moralidad», lo cual incluye «tanto tareas remuneradas como no remuneradas».