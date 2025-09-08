UNDECA exige justicia para trabajadores de la CCSS por atrasos salariales

San José, 8 Sep (Elpaís.cr).- La Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) denunció públicamente que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantiene a cientos de trabajadores con atrasos en el pago de sus salarios desde hace varios meses, situación que califican como una violación directa a los derechos laborales.

De acuerdo con el sindicato, los atrasos han generado graves consecuencias en la estabilidad financiera, el bienestar y la dignidad de las personas afectadas. Además, advirtieron que esta situación ha provocado la postergación, por más de un año, de los montos correspondientes al aguinaldo y al salario escolar, lo que agrava el impacto económico en los hogares de los trabajadores.

Undeca exigió que los salarios pendientes se cancelen a más tardar en octubre. Entre los efectos colaterales señalados, mencionaron que los empleados se ven obligados a pagar el impuesto sobre la renta como si hubieran recibido todos los salarios en un mismo mes, pese a que corresponden a varios meses acumulados.

“El retraso en el pago de los salarios compromete el cumplimiento de obligaciones personales y familiares como alquileres, préstamos, alimentación y servicios públicos, generando un clima de incertidumbre y estrés permanente”, advirtió la organización sindical.

El sindicato también subrayó que esta situación no solo afecta la economía de las familias trabajadoras, sino también su salud emocional, al generar un ambiente de preocupación constante por el incumplimiento de la institución.

Ante este panorama, Undeca anunció que recurrirá a las acciones que correspondan para defender la “dignidad salarial” de los trabajadores y trabajadoras de la CCSS. Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a garantizar justicia laboral y respeto a los derechos de quienes sostienen el funcionamiento de la seguridad social del país.