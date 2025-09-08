Uso de visas como arma no frenará vínculos prósperos entre China y países centroamericanos, afirma portavoz de cancillería

Beijing, 8 sep (Xinhua) — El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, afirmó hoy lunes que el uso de los visados como arma no amedrentará a los sensatos, ni frenará los prósperos vínculos entre China y los países de Centroamérica.

Lin hizo estas declaraciones al responder a una pregunta pertinente durante una rueda de prensa diaria.

El 4 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció en un comunicado restricciones de visados contra aquellos ciudadanos de naciones centroamericanas, así como sus familiares inmediatos, que participen en la cooperación con el Partido Comunista de China y socaven el Estado de derecho en Centroamérica, con el fin de contrarrestar la «influencia corruptora» de China en la región.

En respuesta, Lin señaló que las acusaciones incendiarias de Estados Unidos contra los intercambios y la cooperación de los países centroamericanos con China carecen totalmente de fundamento y muestran la total falta de respeto de Estados Unidos hacia los países centroamericanos.

Eso refleja una vez más cómo Estados Unidos está acostumbrado a abusar de los «pequeños» en las relaciones internacionales, sostuvo Lin, y agregó que el comunicado revela una vez más el arraigado sesgo ideológico y la mentalidad de Guerra Fría del político en cuestión.

China lamenta y se opone firmemente a las calumnias infundadas, la diplomacia coercitiva y la flagrante injerencia y sabotaje de Estados Unidos contra las relaciones de China con los países centroamericanos, recalcó el portavoz.

El uso de los visados como arma no amedrentará a los sensatos, ni frenará los prósperos vínculos entre China y los países centroamericanos, aseveró Lin, y resaltó que China continuará fortaleciendo el intercambio y la cooperación con los países centroamericanos, contribuyendo al desarrollo socioeconómico local y brindando más beneficios tangibles a sus pueblos.