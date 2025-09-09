35 % de empleadores en Costa Rica prevé contratar personal en el último trimestre del 2025

San José, 9 Oc (Elpaís.cr).- La más reciente edición de la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Costa Rica reveló que un 35 % de los empleadores del país planea aumentar su personal entre octubre y diciembre de este año, confirmando la persistencia de un clima favorable para la generación de empleo, aunque con ligeras señales de desaceleración respecto a trimestres anteriores.

La cifra refleja una disminución de 6 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior y de 1 punto porcentual frente al mismo periodo del 2024.

Sin embargo, en el escenario internacional Costa Rica continúa bien posicionada: ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en perspectivas de contratación, superando en 12 puntos porcentuales el promedio global.

Ciencias de la Vida y Salud lidera la generación de empleo

Según el estudio, el sector de Ciencias de la Vida y Salud encabeza las expectativas con un 47 % de empleadores previendo contrataciones, lo que coloca al país en el primer lugar mundial en este campo, 27 puntos por encima del promedio internacional.

“Costa Rica sigue destacando en la región con expectativas positivas para la generación de empleo. En esta oportunidad, el sector con mejores pronósticos es el de Ciencias de la Vida y Salud”, señaló Scarleth Tercero, gerente de país para ManpowerGroup Costa Rica.

Aunque el resultado representa una caída de 5 puntos porcentuales frente al trimestre pasado, el repunte interanual es notable: 35 puntos más que en 2024.

Otros sectores con fuerte dinamismo son Finanzas y Bienes Raíces (46 %), Manufactura (42 %) y Bienes y Servicios de Consumo (35 %).

Provincias con mayores oportunidades

En el desglose geográfico, las provincias con mejor expectativa de contratación para el último trimestre del año son:

Alajuela: 42 %

Cartago: 38 %

Guanacaste: 37 %

Esto confirma que la generación de empleo no se concentra únicamente en el Gran Área Metropolitana, sino que también se proyecta en distintas regiones del país.

Empresas medianas, las más optimistas

El tamaño de la organización también influye en las proyecciones. Las empresas de 250 a 999 empleados son las más optimistas, con una expectativa de contratación del 46 %. En contraste, las pequeñas compañías (10 a 49 trabajadores) reportan un crecimiento esperado más moderado, con un 28 %.

La encuesta también reveló que el 39 % de los empleadores identifica la expansión de la empresa como la principal causa para aumentar personal.

“Sin duda, la demanda de talento en sectores clave y en las diferentes regiones del país nos permite proyectar un escenario positivo para los próximos meses”, subrayó Tercero.

Un referente global

La Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, considerada un referente internacional en análisis laboral, se aplicó entre el 1 y el 31 de julio de 2025 a más de 400 empleadores costarricenses.

El estudio calcula la “Expectativa Neta de Empleo” tomando la diferencia entre el porcentaje de empresas que anticipan un aumento en la contratación y aquellas que esperan una reducción.

Con base en estos resultados, Costa Rica mantiene un atractivo panorama para el talento humano y para la inversión, aunque los analistas advierten la necesidad de seguir monitoreando las fluctuaciones globales y locales que puedan impactar la generación de nuevos puestos de trabajo.