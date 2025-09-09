Cada vez más chilenos están «muy orgullosos» de su nacionalidad, confirma sondeo

Santiago, 9 sep (Sputnik).- Un 74 por ciento de los chilenos encuestados a propósito de las Fiestas Patrias expresó sentirse «muy orgullosos» de su nacionalidad, un alza del 9 por ciento respecto al año pasado, según publicó este martes la encuestadora Ipsos.

«El porcentaje de personas muy orgullosas por ser chilenas aumentó de 65 por en 2024 a 74% en 2025», informó la multinacional de investigación Clave Ipsos a propósito de una encuesta que consultó, entre otras preguntas, qué candidato a las presidenciales de noviembre próximo representaba mejor los valores patrios.

En tal sentido, un 26 por ciento señaló que el candidato José Antonio Kast, del Partido Republicano (ultraderecha), representa mejor el espíritu de las Fiestas Patrias, y un 25 por ciento se decantó por la abanderada del Partido Comunista (izquierda), Jeannette Jara, mientras los demás aspirantes recibieron menos del 17 por ciento.

Los entrevistados vincularon a Kast con lo más tradicional de las celebraciones, como por ejemplo, preparar un asado o jugar un campeonato de rayuela, mientras a Jara la asocian con lo festivo y lo popular, destacando que sería la favorita para bailar en una fonda y beber «terremoto», una bebida típica.

A su vez, un 61 por ciento de los encuestados respondió que la Cordillera de los Andes es el elemento que más orgullo le genera por vivir en el país, seguido por la bandera nacional y el himno, con un 57 por ciento.

Un 20 por ciento contestó que lo que menos orgullo le produce es la democracia del país, un 38 por ciento dijo que el escudo nacional y un 39 por ciento, la historia de Chile. (Sputnik)