Cae el Gobierno de Nepal por las protestas de la generación

Katmandú, 9 sep (Xinhua) — El primer ministro nepalí, KP Sharma Oli, presentó hoy martes su dimisión para buscar una solución política a los problemas que enfrenta el país.

«Teniendo en cuenta la situación anómala del país, he dimitido del cargo de primer ministro con efecto a partir de hoy», con el fin de dar nuevos pasos hacia una solución política y la resolución de los problemas, afirmó Oli en una carta enviada al presidente.

El presidente nepalí, Ram Chandra Poudel, ha aceptado la renuncia, informó a Xinhua el asesor de prensa del presidente, Kiran Pokharel.

El lunes estallaron protestas en Katmandú y otras partes del país. Se ha impuesto el toque de queda en las tres ciudades del valle de Katmandú, a saber, Katmandú, Lalitpur y Bhaktapur.