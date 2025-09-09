Cerró Chile desastrosa actuación rumbo al Mundial de Fútbol 2026

Santiago de Chile, 9 sep (Prensa Latina) La selección de fútbol de Chile terminó hoy una de sus peores actuaciones en eliminatorias mundialistas sudamericanas, tras un empate a cero goles ante Uruguay que la dejó en el último lugar de la subregión.

Sin apelaciones, la Roja se mostró como el peor combinado en el área y pierde por tercera ocasión consecutiva una cita del orbe, tras su ausencia en Moscú 2018 y Qatar 2022.

De 10 países en competencia, Chile ocupó el décimo puesto en el tablero de posiciones con un pobre registro de dos victorias, cinco empates y 11 derrotas.

El equipo nacional consiguió 11 puntos de 54 posibles, lo cual lo deja con un bajo rendimiento de apenas 20,37 por ciento.

Según ADN Radio, la Roja culminó la verdadera pesadilla que significó el camino al próximo mundial, mientras el diario especializado en deportes As-Chile resaltó la triste despedida ofrecida al equipo, en referencia al Estadio Nacional casi vacío.

Otro dato contundente de la actuación de los chilenos a lo largo de las eliminatorias es que apenas marcaron nueve goles en 18 partidos, mientras recibieron 27, para un balance negativo de -18.

Si bien el choque de este martes fue de trámite, porque la selección ya estaba eliminada desde el final de la fecha 16, el equipo alternativo que salió al terreno sin figuras de renombre mostró uno de los mejores rostros de todo el torneo.

Así lo expresó Marcelo Bielsa, director técnico de Uruguay y hace varios años entrenador de la Roja, cuando dijo al finalizar el partido que los jóvenes se van construyendo a través del trabajo y la competencia.

“Creo que hay un grupo en Chile que tiene buenos proyectos, tiene una base que puede ser el soporte en los próximos años”, aseguró.