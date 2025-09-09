China lanza índice para medir desarrollo del comercio con otros miembros del BRICS

Xiamen, 10 sep (Xinhua) — Un índice que mide el comercio entre China y otros países miembros del grupo BRICS fue publicado el martes en la 25ª Feria Internacional de Inversión y Comercio de China, que se celebra en Xiamen, provincia de Fujian, en el este de China.

El índice presentado en Xiamen refleja una mejora sostenida tanto en la escala como en la estructura del comercio con el mecanismo BRICS.

Compilado por la Administración General de Aduanas de China, el índice estableció su período base en 2009, el año en que los líderes del BRICS celebraron su primera reunión, con un valor de 100 puntos. En 2024, el índice ascendió a 301,51 puntos.

El índice comprende cuatro indicadores que miden respectivamente la escala, la estructura, la innovación y el potencial del comercio. Está diseñado para monitorear el desarrollo comercial bilateral y proporcionar apoyo para la toma de decisiones tanto a departamentos gubernamentales como a empresas.

Entre 2009 y 2024, estos cuatro indicadores mostraron un sólido crecimiento, con valores de 283,73 puntos para la escala comercial, 192,27 puntos para la estructura comercial, 342,81 puntos para la innovación comercial y 387,21 puntos para el potencial comercial, lo que indica una creciente vitalidad en el comercio entre China y otros miembros del BRICS.

Cai Junwei, funcionario de la Administración General de Aduanas, indicó que la compilación y publicación regular de este índice reflejará integralmente el desarrollo comercial entre China y otros miembros del BRICS, demostrará los fructíferos resultados de la cooperación económica y comercial en este marco y promoverá aún más los intercambios.