China registra crecimiento de 9,9% en nuevas empresas de inversión extranjera en 2024

Xiamen, 9 sep (Xinhua) — Alrededor de 59.000 nuevas empresas con inversión extranjera se establecieron en China en 2024, un aumento del 9,9 por ciento interanual, según un boletín estadístico publicado hoy martes.

El uso real del capital extranjero alcanzó los 116.240 millones de dólares el año pasado, lo que mantuvo la posición del país como el mayor receptor de dicho capital entre las economías en desarrollo, de acuerdo con el informe publicado por el Ministerio de Comercio en la 25ª Feria Internacional para la Inversión y el Comercio de China, realizada en Xiamen.

La estructura de la inversión extranjera en China continuó mejorando y las industrias de alta tecnología representaron el 34,6 por ciento del capital extranjero total.

Los 15 principales países y regiones de origen se mantuvieron en gran medida estables, aportando 112.280 millones de dólares, o el 96,6 por ciento del capital extranjero realmente utilizado.

El informe indica que las empresas con inversión extranjera contribuyeron significativamente al desarrollo económico y social chino en 2024, y sus valores totales de importaciones y exportaciones sumaron aproximadamente 1,8 billones de dólares, lo que representa el 29,2 por ciento del comercio exterior del país.