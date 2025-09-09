China: Xi se reúne con primer ministro portugués

Beijing, 9 sep (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, se reunió hoy martes en Beijing con el primer ministro portugués, Luis Montenegro.

Xi expresó que tanto China como Portugal son naciones con una larga historia y una rica cultura, y que ambos pueblos comparten los rasgos de carácter de ser abiertos, inclusivos, emprendedores y autosuficientes, y agregó que las dos partes han resuelto apropiadamente el asunto de Macao a través de consultas amistosas.

En los últimos años, ambos países han logrado resultados fructíferos en la cooperación en diversos ámbitos, estableciendo un modelo de respeto y beneficio mutuos para países con diferentes sistemas sociales y condiciones nacionales, afirmó Xi.

Tras señalar que este año se conmemora el 20º aniversario del establecimiento de la asociación estratégica integral China-Portugal, Xi indicó que China está dispuesta a fortalecer la comunicación estratégica con Portugal, encaminar las relaciones bilaterales en la dirección correcta, fortalecer aún más las buenas relaciones y contribuir en mayor medida a la prosperidad y el progreso de ambos países y del mundo mediante la solidaridad y la cooperación.

Xi instó a ambas partes a llevar adelante la amistad tradicional, mantener la confianza y el apoyo mutuos, profundizar la alineación de las estrategias de desarrollo y ampliar la cooperación práctica en áreas como la innovación, el desarrollo ecológico, los asuntos marítimos y la salud.

El mandatario chino señaló que ambas partes deben aprovechar al máximo el papel único de Macao como puente y hacer buen uso de mecanismos como el Foro para la Cooperación Económica y Comercial entre China y los Países Lusófonos para lograr resultados de beneficio mutuo a un nivel superior. También deben fomentar los intercambios en cultura, educación, turismo e investigación científica, así como profundizar los intercambios culturales y entre personas, agregó.

«Cuanto más turbulento se vuelve el panorama internacional, mayor es la necesidad de que China y Europa fortalezcan la comunicación, fomenten la confianza mutua y profundicen la cooperación», declaró Xi, expresando la esperanza de que Portugal trabaje con China para defender la orientación de la asociación China-Unión Europea (UE) y promover el desarrollo sostenido, estable y saludable de las relaciones entre China y la UE.

Tras señalar que este año se conmemora el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial, así como el 80º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas (ONU), Xi resaltó que China está dispuesta a trabajar estrechamente con Portugal en asuntos multilaterales para practicar de forma conjunta el verdadero multilateralismo, salvaguardar la autoridad de la ONU y el sistema de libre comercio, y promover la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y equitativo.

Montenegro transmitió al presidente Xi los sinceros saludos del presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, y recordó que las relaciones orientadas al futuro entre Portugal y China tienen una larga historia y que ambos países han resuelto adecuadamente el asunto de Macao mediante consultas amistosas.

Montenegro afirmó que la exitosa práctica llevada a cabo en Macao durante los últimos 25 años demuestra plenamente que el Gobierno portugués tomó la decisión correcta. Portugal seguirá adhiriéndose a la política de una sola China y no olvidará el apoyo y la asistencia valiosos brindados por China durante el período más difícil de la economía portuguesa, sostuvo.

Asimismo, el primer ministro portugués expresó la voluntad de Portugal de profundizar la cooperación, fortalecer la confianza mutua política y reforzar los lazos económicos y comerciales con China.

Montenegro señaló que Portugal coincide con los importantes conceptos plasmados en la Iniciativa para la Gobernanza Global propuesta por el presidente Xi y está listo para defender conjuntamente el multilateralismo con la parte china. Portugal acoge con agrado mayores contribuciones de China a la mejora del sistema de gobernanza global, puntualizó.

China es un socio indispensable para Europa, y Portugal está dispuesto a desempeñar un papel positivo en la promoción del desarrollo sano y estable de las relaciones entre la UE y China, concluyó Montenegro.